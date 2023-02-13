Белый дом отверг обвинения Китая и объяснил, чем угрожали три сбитых "НЛО" и шар

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби опроверг обвинения Китая в том, что США за прошлый год запустили в воздушное пространство КНР более 10 воздушных шаров, зато над Северной Америкой за последние две недели сбили по меньшей мере 4 летательных объекта.

Источник: MSNBC и "Укринформ"

Прямая речь Кирби: "Неправда. Не делаем этого. Просто абсолютно неправда. Мы не летаем на воздушных шарах над Китаем".

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Детали: Так Кирби прокомментировал MSNBC заявление представителя Министерства иностранных дел Китая Вана Вэньбиня о том, что США без разрешения летали на высотных шарах в воздушное пространство КНР более 10 раз с прошлого года.

По словам Криби, США общались с китайскими лидерами в "частных условиях" по поводу инцидентов с воздушными шарами.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома на брифинге подчеркнул, что на позапрошлой неделе американские военные сбили китайский воздушный шар с оборудованием для разведки, который передвигался на высоте около 18 км, в конце прошлой недели самолеты уничтожили еще три объекта на высотах от 6 до 12 км – именно на таких работает гражданский авиатранспорт.

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Три неопознанных объекта, обнаруженные на прошлой неделе над США и Канадой, не представляли военной угрозы, однако могли собирать разведданные, а также были опасным препятствием для гражданской авиации, пояснил Кирби.

Если учесть, что объекты имели ограниченные способности для маневрирования и зависели от воздушных потоков, опасность для авиации была реальной, сказал он.

Видимых признаков разведывательной деятельности объектов пилоты истребителей не увидели, однако этого все же нельзя было исключать, добавил Кирби.

Неизвестные аппараты могли перемещаться над секретными военными базами США. Поэтому президент Байден – по рекомендациям военных – отдал приказ их уничтожить, а не отслеживать дальше.

Представитель Совета нацбезопасности также сообщил, что предварительное изучение обломков аэростата, сбитого в позапрошлую субботу, выявило аппаратуру, которая могла собирать "ограниченную" разведывательную информацию.

В то же время он проинформировал, что Джо Байден назначил советника по национальной безопасности Джейка Салливана руководителем межведомственной группы для изучения политических последствий обнаружения неустановленных воздушных объектов, которые несут риски безопасности. В эту группу вошли госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, директор национальной разведки Аврил Хейнс.

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