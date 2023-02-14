Школи Росії зобов'язали закупити макети гранат і автоматів: на це витратять десятки мільйонів
Російські школи зобов'язали закупити макети гранат Ф-1 і РГД-5, автоматів Калашникова, стрілецькі тренажери, захисні костюми, дозиметри і міні-експрес-лабораторії радіаційно-хімічної розвідки для уроків з ОБЖ.
Джерело: російське видання "Новая газета"
Деталі: Повідомляється, що, зокрема, закуплять муляжі зброї та дозиметри школи Петербурга. Цього вимагає прокуратура на основі нового наказу Мінпросвіти РФ № 804 від вересня 2022 року.
Зазначається, що російські школи на початку лютого отримали приписи, згідно з якими вони повинні мати:
- сейф для зброї,
- міні-експрес-лабораторії радіаційно-хімічної розвідки,
- дозиметр,
- газоаналізатор кисню і токсичних газів,
- захисний костюм,
- імітатори поранень і уражень для тренажера-манекена,
- макети гранат Ф-1 і РГД-5,
- стрілецький тренажер,
- макет автомата Калашникова,
- магазин до автомата Калашникова з навчальними патронами і макет найпростішого укриття в розрізі.
Повідомляється, що список обладнання від Мінпросвіти є обов'язковим.
А макети гранат і автоматів необхідні, оскільки "найближчим часом у програму 10-11-х класів вводять предмет "початкова військова підготовка", який включений до навчального плану з ОБЖ".
Усі петербурзькі школи мали оснастити класи, згідно із затвердженим переліком Мінпросвіти, ще до кінця минулого року.
Але прокуратура Петербурга провела перевірки в школах Центрального району, і в багатьох із них не виявила арсеналу, необхідного для обладнання кабінетів ОБЖ.
Після отримання приписів із бюджету Центрального району запланували витратити на придбання макетів гранат, автоматів, магазинів до них і всього іншого близько 23 млн рублів.
Чиновники заявили, що школи "озброяться" уже "найближчим часом".
Передісторія:
- У грудні 2022 року російське Міністерство освіти затвердило шкільну програму з курсом про війну в Україні, а також із навчанням стрільби з автомата Калашникова і кидання гранати.
- У листопаді 2022 року російський віцепрем'єр Дмитро Чернишенко доручив Міністерству освіти і Міністерству спорту Росії розширити набір обов'язкових дисциплін комплексу "Готовий до праці та оборони" – він пропонував навчати школярів кидати гранати, стріляти з гвинтівки і керувати БПЛА.
- Раніше повідомлялося, що з 1 вересня 2022 року у російських школах проводять пропагандистські уроки, де дітям роз'яснюють "цілі та завдання" війни Росії проти України.
- У російських ВНЗ також проводять пропагандистські лекції на виправдання війни з Україною.
- Підручник історії, до якого буде включено інформацію про війну проти України, має з'явитися в російських школах із наступного навчального року – восени 2023-го.