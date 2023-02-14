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Школи Росії зобов'язали закупити макети гранат і автоматів: на це витратять десятки мільйонів

Ірина БалачукВівторок, 14 лютого 2023, 09:17
Школи Росії зобов'язали закупити макети гранат і автоматів: на це витратять десятки мільйонів
Російська школярка з автоматом. Фото РБК

Російські школи зобов'язали закупити макети гранат Ф-1 і РГД-5, автоматів Калашникова, стрілецькі тренажери, захисні костюми, дозиметри і міні-експрес-лабораторії радіаційно-хімічної розвідки для уроків з ОБЖ.

Джерело: російське видання "Новая газета"

Деталі: Повідомляється, що, зокрема, закуплять муляжі зброї та дозиметри школи Петербурга. Цього вимагає прокуратура на основі нового наказу Мінпросвіти РФ № 804 від вересня 2022 року.

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Зазначається, що російські школи на початку лютого отримали приписи, згідно з якими вони повинні мати: 

  • сейф для зброї,
  • міні-експрес-лабораторії радіаційно-хімічної розвідки,
  • дозиметр,
  • газоаналізатор кисню і токсичних газів,
  • захисний костюм,
  • імітатори поранень і уражень для тренажера-манекена,
  • макети гранат Ф-1 і РГД-5,
  • стрілецький тренажер,
  • макет автомата Калашникова,
  • магазин до автомата Калашникова з навчальними патронами і макет найпростішого укриття в розрізі.

Повідомляється, що список обладнання від Мінпросвіти є обов'язковим.

А макети гранат і автоматів необхідні, оскільки "найближчим часом у програму 10-11-х класів вводять предмет "початкова військова підготовка", який включений до навчального плану з ОБЖ".

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Усі петербурзькі школи мали оснастити класи, згідно із затвердженим переліком Мінпросвіти, ще до кінця минулого року.

Але прокуратура Петербурга провела перевірки в школах Центрального району, і в багатьох із них не виявила арсеналу, необхідного для обладнання кабінетів ОБЖ.

Після отримання приписів із бюджету Центрального району запланували витратити на придбання макетів гранат, автоматів, магазинів до них і всього іншого близько 23 млн рублів.

Чиновники заявили, що школи "озброяться" уже "найближчим часом".

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Теми: Росіяосвітавійназброя
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