Школи Росії зобов'язали закупити макети гранат і автоматів: на це витратять десятки мільйонів

Російські школи зобов'язали закупити макети гранат Ф-1 і РГД-5, автоматів Калашникова, стрілецькі тренажери, захисні костюми, дозиметри і міні-експрес-лабораторії радіаційно-хімічної розвідки для уроків з ОБЖ.

Джерело: російське видання "Новая газета"

Деталі: Повідомляється, що, зокрема, закуплять муляжі зброї та дозиметри школи Петербурга. Цього вимагає прокуратура на основі нового наказу Мінпросвіти РФ № 804 від вересня 2022 року.

Зазначається, що російські школи на початку лютого отримали приписи, згідно з якими вони повинні мати:

сейф для зброї,

міні-експрес-лабораторії радіаційно-хімічної розвідки,

дозиметр,

газоаналізатор кисню і токсичних газів,

захисний костюм,

імітатори поранень і уражень для тренажера-манекена,

макети гранат Ф-1 і РГД-5,

стрілецький тренажер,

макет автомата Калашникова,

магазин до автомата Калашникова з навчальними патронами і макет найпростішого укриття в розрізі.

Повідомляється, що список обладнання від Мінпросвіти є обов'язковим.

А макети гранат і автоматів необхідні, оскільки "найближчим часом у програму 10-11-х класів вводять предмет "початкова військова підготовка", який включений до навчального плану з ОБЖ".

Усі петербурзькі школи мали оснастити класи, згідно із затвердженим переліком Мінпросвіти, ще до кінця минулого року.

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Але прокуратура Петербурга провела перевірки в школах Центрального району, і в багатьох із них не виявила арсеналу, необхідного для обладнання кабінетів ОБЖ.

Після отримання приписів із бюджету Центрального району запланували витратити на придбання макетів гранат, автоматів, магазинів до них і всього іншого близько 23 млн рублів.

Чиновники заявили, що школи "озброяться" уже "найближчим часом".

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