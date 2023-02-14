Школы России обязали закупить макеты гранат и автоматов: на это потратят десятки миллионов
Российские школы обязали закупить макеты гранат Ф-1 и РГД-5, автоматов Калашникова, стрелковые тренажеры, защитные костюмы, дозиметры и мини-экспресс-лаборатории радиационно-химической разведки для уроков по ОБЖ.
Источник: российское издание "Новая газета"
Детали: Сообщается, что в частности, закупят муляжи оружия и дозиметры школы Петербурга. Этого потребовала прокуратура на основании нового приказа Минпросвещения РФ № 804 от сентября 2022 года.
Отмечается, что российские школы в начале февраля получили предписания, согласно которым они должны иметь:
- оружейный сейф,
- мини-экспресс-лаборатории радиационно-химической разведки,
- дозиметр,
- газоанализатор кислорода и токсичных газов,
- защитный костюм,
- имитаторы ранений и поражений для тренажера-манекена,
- макеты гранат Ф-1 и РГД-5,
- стрелковый тренажер,
- макет автомата Калашникова,
- магазин к автомату Калашникова с учебными патронами и макет простейшего укрытия в разрезе.
Сообщается, что список оборудования от Минпросвещения является обязательным.
А макеты гранат и автоматов необходимы, поскольку "в ближайшее время в программу 10–11-х классов вводится предмет "начальная военная подготовка", который включен в учебный план по ОБЖ".
Все петербургские школы должны были оснастить классы, согласно утвержденному перечню Минпросвещения, еще до конца прошлого года.
Но прокуратура Петербурга провела проверки в школах Центрального района, и во многих их них не обнаружила арсенала, необходимого для оборудования кабинетов ОБЖ.
После получения предписаний из бюджета Центрального района запланировали потратить на приобретение макетов гранат, автоматов, магазинов к ним и всего остального около 23 млн рублей.
Чиновники заявили, что школы "вооружатся" в "самое ближайшее время".
Предыстория:
- В декабре 2022 года российское Министерство просвещения утвердило школьную программу с курсом о войне в Украине, а также с обучением стрельбе из автомата Калашникова и бросанию гранаты.
- В ноябре 2022 года российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Министерству просвещения и Министерству спорта России расширить набор обязательных дисциплин комплекса "Готов к труду и обороне" – он предлагал учить школьников метать гранаты, стрелять из винтовки и управлять БПЛА.
- Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2022 года в российских школах проводят пропагандистские уроки, где детям разъясняют "цели и задачи" войны России против Украины.
- В российских вузах также проводят пропагандистские лекции в оправдание войны с Украиной.
- Учебник истории, в который будет включена информация о войне против Украины, должен появиться в российских школах со следующего учебного года – осенью 2023-го.