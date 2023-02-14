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Школы России обязали закупить макеты гранат и автоматов: на это потратят десятки миллионов

Ирина БалачукВторник, 14 февраля 2023, 10:17
Российская школьница с автоматом. Фото РБК

Российские школы обязали закупить макеты гранат Ф-1 и РГД-5, автоматов Калашникова, стрелковые тренажеры, защитные костюмы, дозиметры и мини-экспресс-лаборатории радиационно-химической разведки для уроков по ОБЖ.

Источник: российское издание "Новая газета"

Детали: Сообщается, что в частности, закупят муляжи оружия и дозиметры школы Петербурга. Этого потребовала прокуратура на основании нового приказа Минпросвещения РФ № 804 от сентября 2022 года.

Отмечается, что российские школы в начале февраля получили предписания, согласно которым они должны иметь:  

  • оружейный сейф, 
  • мини-экспресс-лаборатории радиационно-химической разведки, 
  • дозиметр, 
  • газоанализатор кислорода и токсичных газов, 
  • защитный костюм, 
  • имитаторы ранений и поражений для тренажера-манекена, 
  • макеты гранат Ф-1 и РГД-5, 
  • стрелковый тренажер, 
  • макет автомата Калашникова,
  • магазин к автомату Калашникова с учебными патронами и макет простейшего укрытия в разрезе.

Сообщается, что список оборудования от Минпросвещения является обязательным.

А макеты гранат и автоматов необходимы, поскольку "в ближайшее время в программу 10–11-х классов вводится предмет "начальная военная подготовка", который включен в учебный план по ОБЖ".

Все петербургские школы должны были оснастить классы, согласно утвержденному перечню Минпросвещения, еще до конца прошлого года.

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Но прокуратура Петербурга провела проверки в школах Центрального района, и во многих их них не обнаружила арсенала, необходимого для оборудования кабинетов ОБЖ.

После получения предписаний из бюджета Центрального района запланировали потратить на приобретение макетов гранат, автоматов, магазинов к ним и всего остального около 23 млн рублей.

Чиновники заявили, что школы "вооружатся" в "самое ближайшее время".

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Темы: Росcияобразованиевойнаоружие
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