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У німецькому порту зафіксували 440 одиниць військової техніки США – ймовірно, для України

"Європейська правда"Вівторок, 14 лютого 2023, 23:08
У Бремерхафені помітили агато військової техніки США

У німецькому порту Бремерхафен помічено велику кількість американської військової техніки, ймовірно, призначеної для України.

Про це пише німецьке видання Nordsee Zeitung, яке опублікувало також фото, повідомляє "Європейська правда".

На транспортному судні "Arc Integrity" армія США доставила до Бремерхафена, серед іншого, 60 бойових машин піхоти Bradley. Вони є частиною пакета військової допомоги США.

У понеділок, 13 лютого, на майданчику в порту, використовуваному армією США, з повітря можна було побачити загалом близько 440 військових машин.

Завантаження військової техніки вже йде повним ходом. На фото видно, що БМП перебувають на причепах вантажівок і готуються до подальшого транспортування дорогою. Кілька низькорамних вантажівок з танками вже були помічені на автобані в напрямку Бремена.

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Офіційного підтвердження того, що військову техніку поставлятимуть безпосередньо в Україну, немає. Можливо також, що окремі запаси - наприклад, у Польщі - будуть поповнені за принципом кільцевого обміну.

Також повідомляється, що Bradley везуть на американську базу в Мангеймі. Передбачається, що там проходитимуть навчання українські солдати.

Під час розвантаження порома були помічені БТР Stryker та машини Avenger із ЗРК. Крім того, багато вантажівок і броньованих автомобілів.

Раніше у вівторок міністр оборони США Ллойд Остін перерахував країни, які почали підготовку до передання Україні бойових танків Leopard 2 або дали відповідне зобов’язання.

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Теми: зброяНімеччинадопомога Україні
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