Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У німецькому порту зафіксували 440 одиниць військової техніки США – ймовірно, для України

"Європейська правда"Вівторок, 14 лютого 2023, 22:08
У німецькому порту зафіксували 440 одиниць військової техніки США – ймовірно, для України
У Бремерхафені помітили агато військової техніки США

У німецькому порту Бремерхафен помічено велику кількість американської військової техніки, ймовірно, призначеної для України.

Про це пише німецьке видання Nordsee Zeitung, яке опублікувало також фото, повідомляє "Європейська правда".

На транспортному судні "Arc Integrity" армія США доставила до Бремерхафена, серед іншого, 60 бойових машин піхоти Bradley. Вони є частиною пакета військової допомоги США.

Реклама:

У понеділок, 13 лютого, на майданчику в порту, використовуваному армією США, з повітря можна було побачити загалом близько 440 військових машин.

ВІДЕО ДНЯ

Завантаження військової техніки вже йде повним ходом. На фото видно, що БМП перебувають на причепах вантажівок і готуються до подальшого транспортування дорогою. Кілька низькорамних вантажівок з танками вже були помічені на автобані в напрямку Бремена.

Офіційного підтвердження того, що військову техніку поставлятимуть безпосередньо в Україну, немає. Можливо також, що окремі запаси - наприклад, у Польщі - будуть поповнені за принципом кільцевого обміну.

Також повідомляється, що Bradley везуть на американську базу в Мангеймі. Передбачається, що там проходитимуть навчання українські солдати.

Під час розвантаження порома були помічені БТР Stryker та машини Avenger із ЗРК. Крім того, багато вантажівок і броньованих автомобілів.

Раніше у вівторок міністр оборони США Ллойд Остін перерахував країни, які почали підготовку до передання Україні бойових танків Leopard 2 або дали відповідне зобов’язання.

Теми: зброяНімеччинадопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
зброя
Естонія домовилась про подальше розгортання іспанських NASAMS у себе
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на чверть мільярда
Україна втратила лише 5 із 71 танка Leopard 2 за час літнього контрнаступу – Forbes
Останні новини
10:47
фотоАгент ФСБ "Скіф", який "вербував" співробітницю СБУ в Одесі, отримав 15 років в’язниці
10:46
Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС
10:39
"Книжковий фестиваль 365 днів на рік". Власник розкриває подробиці відкриття книгарні на Хрещатику
10:35
За час дії "транспортного безвізу" рух товарів автошляхами між Україною та ЄС зріс на понад 40%
10:29
У МОЗ розповіли про наслідки хаотичного прийому антибіотиків
10:27
УЗ запускає Dnipro City Express із модернізованими електричками
10:09
Заступник глави МОЗ: Навіть сучасні антибіотики вже не діють на деякі бактерії
10:05
Курс валют на 19 грудня: гривня дещо ослабла щодо долара та євро
10:03
Як лікарі Центру спецоперацій СБУ працюють наввипередки з часом
10:01
Російські заводи Bosch продадуть турецькому інвестфонду – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: