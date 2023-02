У німецькому порту зафіксували 440 одиниць військової техніки США – ймовірно, для України

У німецькому порту Бремерхафен помічено велику кількість американської військової техніки, ймовірно, призначеної для України.

Про це пише німецьке видання Nordsee Zeitung, яке опублікувало також фото, повідомляє "Європейська правда".

На транспортному судні "Arc Integrity" армія США доставила до Бремерхафена, серед іншого, 60 бойових машин піхоти Bradley. Вони є частиною пакета військової допомоги США.

In addition to the Bradley, the ferry unloaded 90 Strykers in Bremerhaven (Germany); in general, the entire batch of military equipment that arrived at the port, has 440 combat vehicles of various classes, is ready for shipment to Ukraine pic.twitter.com/ghrTS2yb1e