В немецком порту зафиксировали 440 единиц военной техники США – вероятно, для Украины

В немецком порту Бремерхафен замечено большое количество американской военной техники, вероятно, предназначенной для Украины.

Об этом пишет немецкое издание Nordsee Zeitung, опубликовавшее также фото, сообщает "Европейская правда".

На транспортном судне "Arc Integrity" армия США доставила в Бремерхафен, среди прочего, 60 боевых машин пехоты Bradley. Они являются частью пакета военной помощи США.

In addition to the Bradley, the ferry unloaded 90 Strykers in Bremerhaven (Germany); in general, the entire batch of military equipment that arrived at the port, has 440 combat vehicles of various classes, is ready for shipment to Ukraine pic.twitter.com/ghrTS2yb1e