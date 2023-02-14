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В немецком порту зафиксировали 440 единиц военной техники США – вероятно, для Украины

"Европейская правда"Вторник, 14 февраля 2023, 22:08
В немецком порту зафиксировали 440 единиц военной техники США – вероятно, для Украины
В Бремерхафене заметили много военной техники США

В немецком порту Бремерхафен замечено большое количество американской военной техники, вероятно, предназначенной для Украины.

Об этом пишет немецкое издание Nordsee Zeitung, опубликовавшее также фото, сообщает "Европейская правда".

На транспортном судне "Arc Integrity" армия США доставила в Бремерхафен, среди прочего, 60 боевых машин пехоты Bradley. Они являются частью пакета военной помощи США.

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В понедельник, 13 февраля, на площадке в порту, используемом армией США, с воздуха можно было увидеть в общей сложности около 440 военных машин.

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Погрузка военной техники уже идет полным ходом. На фото видно, что БМП находятся на прицепах грузовиков и готовятся к дальнейшей транспортировке по дороге. Несколько низкорамных грузовиков с танками уже были замечены на автобане в направлении Бремена.

Официального подтверждения того, что военная техника будет поставляться непосредственно в Украину, нет. Возможно также, что отдельные запасы - например, в Польше - будут пополнены по принципу кольцевого обмена.

Также сообщается, что Bradley везут на американскую базу в Мангейме. Предполагается, что там будут проходить обучение украинские солдаты.

При разгрузке парома были замечены БТР Stryker, машины Avenger с ЗРК. Кроме того, много грузовиков и бронированных автомобилей.

Ранее во вторник министр обороны США Ллойд Остин перечислил страны, которые начали подготовку к передаче Украине боевых танков Leopard 2 или дали соответствующее обязательство.

Темы: оружиеГерманияпомощь Украине
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