У справі про підрив Кримського мосту затримані 8 осіб: хто ці люди і що з розслідуванням

За звинуваченням у підриві Кримського мосту 8 жовтня 2022 року російські силовики заарештували вісьмох осіб, але їхні адвокати запевняють, що справу хочуть повісити на невинних, мовляв, усі затримані просто опинилися не в тому місці й не в той час, а до перевезення вибухівки жодного стосунку не мають.

Джерело: Російська служба ВВС News, яка спілкувалася з адвокатами та рідними затриманих

Деталі: За версією ФСБ, вибуховий пристрій міг бути захований у вантаж із будівельною поліетиленовою плівкою загальною вагою майже 23 тонни. Вантаж нібито виїхав з Одеси і проїхав 4 країни з усіма перевірками: Болгарію, грузинський порт Поті, Вірменію, потім через Грузію і КПП "Казбегі – Верхній Ларс" у місто Армавір Краснодарського краю.

Там палети розвантажили на одному зі складів, а потім завантажили в нову фуру, яка і вибухнула на Кримському мосту.

Результату призначених у цій справі понад 30 експертиз ще немає. Проте всіх, хто мав хоч якийсь стосунок до вантажу, заарештували за статтею про тероризм.

За словами адвокатів 6 арештованих, це зробили незважаючи на те, що більшість обвинувачених або самі прийшли до силовиків, або їх вперше опитали відразу після вибуху та відпустили без жодних претензій.

Серед заарештованих:

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37-річний громадянин Вірменії, водій-далекобійник Артур Терчанян, який живе з дружиною і двома дітьми в грузинському місті Ахалкалакі. Він вів фуру з грузинського Поті в Армавір. Замовлення грузинська компанія, з якою Терчанян постійно співпрацював, взяла в одному з вайбер-чатів із вантажоперевезень. За словами адвоката Терчаняна, у Грузії таких чатів безліч, це звичайна практика. Далекобійник робив свою звичайну роботу – вів фуру з точки А в точку Б відповідно до замовлення. За словами адвоката, Терчаняну просто не пощастило – він опинився в непотрібний час у непотрібному місці.

Усі 11 діб шляху водій ночував у цій же машині. 6 жовтня він приїхав на склад в Армавір, де палети з плівкою розвантажили.

Після розвантаження Терчанян спочатку провів добу в П'ятигорську, поки порожню фуру завантажували новим замовленням, щоб не їхати назад порожняком, став в електронну чергу на пропускний пункт "Верхній Ларс", у якій готувався простояти 5-6 днів. Він припаркував фуру на узбіччі і поїхав провідати свого родича в Північній Осетії, де 9 жовтня його і застав дзвінок від співробітників спецслужб. Водій одразу ж добровільно поїхав до них на зустріч.

Після опитування Терчаняна перевезли до Сімферополя, проте затримувати не стали, а просто сказали "не їхати далеко". 13 жовтня виявилося, що він один із п'яти затриманих у справі про підрив мосту.

Терчаняна звинувачують у тому, що він, "діючи згідно з розробленим планом, спільно і узгоджено з іншими членами організованої групи", доставив на територію Росії замаскований вибуховий пристрій.

кримський підприємець Олександр Билін, який займався оптовим продажем овочів і фруктів і який на прохання свого партнера з ринку (Володимира Злоба – теж затриманого у справі про підрив мосту, про нього буде далі – ред.) дав йому контакт логістичної фірми, з якою працював. У Биліна троє дітей, в одного з яких інвалідність, і дружина, яка зіткнулася з онкодіагнозом. Олександр Билін Фото ВВС

Билін регулярно замовляв у логістичній фірмі з Петербурга Олега Антипова транспорт для перевезень. Удень 8 жовтня, після новин про підрив Кримського мосту, йому зателефонував Антипов і повідомив, що на мосту, ймовірно, вибухнула машина, на яку він за день до того оформив документи.

Антипов розповів, що вирішив за власною ініціативою піти в управління ФСБ по Петербургу і розповісти все йому відоме. Билін його підтримав і теж заявив, що буде готовий дати свідчення. Незабаром його теж викликали для перевірки.

Обох бізнесменів після ґрунтовних опитувань відпустили, подякувавши "за свідомість і співпрацю". А через кілька днів заарештували за звинуваченням у тероризмі.

Биліна звинувачують у тому, що він, нібито "діючи згідно з розробленим планом, спільно та узгоджено з іншими членами організованої групи", доручив знайти вантажний автомобіль для перевезення вибухового пристрою.

фермер Роман Соломко з окупованої частини Херсонської області, який має фірму "АПК ГрінЛайн" і займається фермерським господарством 25 років. Раніше Соломко замовив з однієї з країн обладнання сільськогосподарського призначення. Через повномасштабне вторгнення Росії йому довелося шукати нові шляхи доставки цього вантажу до себе на підприємство. Цей вантаж успішно був доставлений. І далі інші люди стали у нього цікавитися цим шляхом. За словами адвоката, Соломко нібито всього лише "поділився досвідом, пояснив увесь алгоритм дій", а сам ні до вантажу з поліетиленовою плівкою, ні до його перевезення не мав жодного стосунку.

Фермера викликали до Сімферополя в слідчі органи телефоном, він приїхав, 3 дні жив у готелі, вільно ходив на слідчі дії. Потім Соломка заарештували.

Йому інкримінують розробку маршруту і способу доставки вибухового пристрою, координацію його пересування, а також доручення знайти склад для розвантаження і нову вантажівку.

директор складу "Агро-бізнес" в Армавірі Георгій Азатьян та його молодший брат Артем Азатьян, на складі яких у вересні 2022 року перевантажували вантаж, що проїхав складним маршрутом через кілька країн, а потім благополучно доїхав до Херсона.

За словами батька заарештованих, їх уночі викликали до Сімферополя, до Кримського слідчого управління. Тоді Георгій узяв із собою всіх, хто був присутній під час завантаження, і вони разом поїхали до Сімферополя, оселилися в готелі й самі прийшли на опитування.

Братів Азатьянів звинувачують у тому, що нібито один із них попросив брата 6 і 7 жовтня надати місце на складі для перевантаження вибухового пристрою, а інший надав.

уродженець Херсона і земляк Соломка Володимир Злоб, який до і після російської окупації займався поставками зерна, овочів і фруктів і який, за версією російського слідства, шукав склад для розвантаження палет із плівкою в Армавірі та нову вантажівку. Слідчі вважають, що саме він був посередником між Соломком і Азатьянами.

Зв'язатися з адвокатом Злоба видання не змогло, а його дружина відмовилася від коментарів. Але мати Злоба раніше російському пропагандистському виданню "РИА Новости" розповідала про його проросійські настрої, про те, що він у березні 2022 року "вивіз сім'ю в Росію, в Крим", і наполягала на його невинуватості.

Дружина Биліна розповіла, що на початку жовтня Злоб зателефонував її чоловікові з питанням, чи не можна знайти водія з фурою. Підприємці були знайомі по ринку в Сімферополі – Билін, за словами дружини, неодноразово закуповував у Злоба оптом картоплю і пізніше ріпак.

Почувши запитання Злоба про фуру, Билін зателефонував голові логістичної фірми "ТЕК-34" Олегу Антипову, з яким регулярно співпрацював, і запитав, чи є машина на прикметі. Той сказав, що є машини різної цінової категорії, і Билін дав телефон Антипова Злобу.

Про те, що Билін просто зв'язав двох підприємців, також розповів дружина Антипова.

Фінансований російською владою телеканал RT припускав, що ТОВ "Екстра" Биліна "могло бути" кінцевим одержувачем вантажу. Однак "Коммерсант" і "Интерфакс" писали з посиланням на ФСБ, що одержувачем була вказана неіснуюча кримська фірма.

глава логістичної фірми з Петербурга Олег Антипов, який у сфері логістики працював понад 10 років і який віддалено прийняв замовлення на відправлення вантажу з Армавіра до Сімферополя, розмістивши заявку на біржі приватних вантажоперевезень Ati.su.

Про вибух на Кримському мосту Антипов, за його словами, дізнався з новин і спочатку не звернув уваги, оскільки "там говорилося, що причиною є потяг". Він розповів, що традиційно вранці обдзвонював водіїв, і у водія з плівкою телефон був недоступний. Далі зателефонував вантажоодержувачу – той теж був недоступний.

Олег Антипов Фото ВВС

Замовник, якому зателефонував Антипов, висловив занепокоєння і сказав, що поїде на склад вивантаження шукати водія. Але через пів дня, під час другої розмови, він сказав Антипову, що був на складі вивантаження і що, ймовірно, на мосту вибухнула машина з плівкою, на яку Антипов раніше оформив документи.

Після цього, за словами Антипова, він за власною ініціативою зателефонував у ФСБ по Санкт-Петербургу і поїхав туди, щоб надати всю інформацію.

Повідомляють, що в Антипова у 2021 році народився син, а за кілька днів до вибуху сім'я взяла іпотеку.

підприємець Дмитро Тяжолих із Липецька, який, за інформацією ВВС, здавав в оренду віртуальні сім-карти. Тяжолих не мав стосунку до вантажу, але його звинуватили в тому, що він дав "організаторам терористичного акту можливість здійснення переговорів".

За даними Російської служби ВВС News, у постановах про притягнення людей обвинуваченими слово "невстановлені" зустрічається понад 20 разів: "у невстановлені час і місці", "невстановлені особи", "невстановлений вибуховий пристрій" і "невстановлені засоби приведення його в дію", "невстановлені співучасники" тощо.

Попри таку кількість невстановленого, водночас у постановах стверджується, що 8 заарештованих чоловіків до злочинної групи "вступили свідомо, з власної волі, знали про мету її створення", а "група характеризувалася стійкістю та згуртованістю, ретельністю планування... єдиного злочинного задуму".

Захисники заарештованих заявляють, що жодних обґрунтувань цим заявам немає.

Крім того, те, що невстановлений вибуховий пристрій міг проїхати непоміченим через три країни, викликає сумніви не тільки в адвокатів, а й у влади цих країн.

І Болгарія, і Вірменія, і Грузія однозначно заявили, що вантаж повністю проходив усі необхідні перевірки і не викликав жодних підозр.

Зокрема, Грузія нагадала, що вантаж чотири рази перетинав грузинські митно-пропускні пункти, які вже кілька років оснащені "за допомогою США і ЄС надчутливою і високотехнологічною апаратурою".

Комітет із держдоходів Вірменії також запевняв, що вибухівки у вантажівці бути не могло. Комітет уточнив, що навіть збереглися всі знімки рентген-апаратів і записи з камер спостереження.

Також повідомляється, що разом із вантажівкою на мосту вибухнув легковий автомобіль, однак як основну версію це, судячи з усього, не розглядають.

Захисники та заарештовані переконані, що силовики схопили перших-ліпших випадкових людей.

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