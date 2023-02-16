В деле о подрыве Крымского моста задержаны 8 человек: кто эти люди и что с расследованием

По обвинению в подрыве Крымского моста 8 октября 2022 российские силовики арестовали восемь человек, но их адвокаты уверяют, что дело хотят повесить на невиновных, мол, все задержанные просто оказались не в том месте и не в то время, а к перевозке взрывчатки никакого от ношения не имеют.

Источник: Русская служба ВВС News, которая общалась с адвокатами и родными задержанных

Детали: По версии ФСБ, взрывное устройство могло быть спрятано в груз со строительной полиэтиленовой пленкой общим весом почти 23 тонны. Груз якобы выехал из Одессы и проехал 4 страны со всеми проверками: Болгарию, грузинский порт Поти, Армению, затем через Грузию и КПП "Казбеги – Верхний Ларс" в город Армавир Краснодарского края.

Там паллеты разгрузили на одном из складов, а затем загрузили в новую фуру, которая и взорвалась на Крымском мосту.

Результата назначенных в этом деле более 30 экспертиз еще нет. Тем не менее, всех, кто имел хоть какое-то отношение к грузу, арестовали по статье о терроризме.

По словам адвокатов 6 арестованных, это сделали несмотря на то, что большинство обвиняемых либо сами пришли к силовикам, либо впервые были опрошены сразу после взрыва и отпущены без каких-либо претензий.

Среди арестованных:

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37-летний гражданин Армении, водитель-дальнобойщик Артур Терчанян, живущий с женой и двумя детьми в грузинском городе Ахалкалаки. Он вел фуру из грузинского Поти в Армавир. Заказ грузинская компания, с которой Терчанян постоянно сотрудничал, взяла в одном из вайбер-чатов по грузоперевозкам. По словам адвоката Терчаняна, в Грузии таких чатов множество, это обычная практика. Дальнобойщик делал свою обычную работу – вел фуру из точки А в точку Б в соответствии с заказом. По словам адвоката, Терчаняну просто не повезло – он оказался в ненужное время в ненужном месте.

Все 11 суток пути водитель ночевал в этой же машине. 6 октября он приехал на склад в Армавир, где паллеты с пленкой разгрузили.

После разгрузки Терчанян сначала провел сутки в Пятигорске, пока пустую фуру загружали новым заказом, чтобы не ехать обратно порожняком, встал в электронную очередь на пропускной пункт "Верхний Ларс", в которой готовился простоять 5-6 дней. Он припарковал фуру на обочине и поехал навестить своего родственника в Северной Осетии, где 9 октября его и застал звонок от сотрудников спецслужб. Водитель сразу же добровольно поехал к ним на встречу.

После опроса Терчаняна перевезли в Симферополь, однако задерживать не стали, а просто сказали "не уезжать далеко". 13 октября оказалось, что он один из пяти задержанных в деле о подрыве моста.

Терчаняна обвиняют в том, что он, "действуя согласно разработанному плану, совместно и согласованно с другими членами организованной группы", доставил на территорию России замаскированное взрывное устройство.

крымский предприниматель Александр Былин, который занимался оптовой продажей овощей и фруктов и который по просьбе своего партнера по рынку (Владимира Злоба – тоже задержанного в деле о подрыве моста, он нем будет далее – ред.) дал ему контакт логистической фирмы, с которой работал. У Былина трое детей, у одного из которых инвалидность, и жена, столкнувшаяся с онкодиагнозом. Александр Былин Фото ввс

Былин регулярно заказывал в логистической фирме из Петербурга Олега Антипова транспорт для перевозок. Днем 8 октября, после новостей о подрыве Крымского моста, ему позвонил Антипов и сообщил, что на мосту, вероятно, взорвалась машина, на которую он днем ранее оформил документы.

Антипов рассказал, что решил по собственной инициативе пойти в управление ФСБ по Петербургу и рассказать все ему известное. Былин его поддержал и тоже заявил, что будет готов дать показания. Вскоре его тоже вызвали для проверки.

Обоих бизнесменов после обстоятельных опросов отпустили, поблагодарив "за сознательность и сотрудничество". А через несколько дней арестовали по обвинению в терроризме.

Былина обвиняют в том, что он, якобы "действуя согласно разработанному плану, совместно и согласованно с другими членами организованной группы", поручил найти грузовой автомобиль для перевозки взрывного устройства.

фермер Роман Соломко из оккупированной части Херсонской области, который имеет фирму "АПК ГринЛайн" и занимается фермерским хозяйством 25 лет. Ранее Соломко заказал из одной из стран оборудование сельскохозяйственного назначения. Из-за полномасштабного вторжения России ему пришлось искать новые пути доставки этого груза к себе на предприятие. Этот груз успешно был доставлен. И далее другие люди стали у него интересоваться этим путем. По словам адвоката, Соломко якобы всего лишь "поделился опытом, объяснил весь алгоритм действий", а сам ни к грузу с полиэтиленовой пленкой, ни к его перевозке не имел никакого отношения.

Фермера вызвали в Симферополь в следственные органы по телефону, он приехал, 3 дня жил в гостинице свободно ходил на следственные действия. Потом Соломко арестовали.

Ему инкриминируют разработку маршрута и способа доставки взрывного устройства, координацию его передвижение, а также поручение найти склад для разгрузки и новый грузовик.

директор склада "Агро-бизнес" в Армавире Георгий Азатьян и его младший брат Артем Азатьян, на складе которых в сентябре 2022 года перегружали груз, который проехал сложным маршрутом через несколько стран, а потом благополучно доехал в Херсон.

По словам отца арестованных, их ночью вызвали в Симферополь, в Крымское следственное управление. Тогда Георгий взял с собой всех, кто присутствовал при погрузке, и они вместе поехали в Симферополь, поселились в гостинице и сами пришли на опросы.

Братьев Азатьян обвиняют в том, что якобы один из них попросил брата 6 и 7 октября предоставить место на складе для перегрузки взрывного устройства, а другой предоставил.

уроженец Херсона и земляк Соломко Владимир Злоб, который до и после российской оккупации занимался поставками зерна, овощей и фруктов и который, по версии российского следствия, искал склад для разгрузки паллет с пленкой в Армавире и новый грузовик. Следователи считают, что именно он был посредником между Соломко и Азатьянами.

Связаться с адвокатом Злоба издание не смогло, а его жена отказалась от комментариев. Но мать Злоба ранее российскому пропагандистскому изданию "РИА Новости" рассказывала о его пророссийских настроениях, о том, что он в марте 2022 года "вывез семью в Россию, в Крым", и настаивала на его невиновности.

Жена Былина рассказала, что в начале октября Злоб позвонил ее мужу с вопросом, нельзя ли найти водителя с фурой. Предприниматели были знакомы по рынку в Симферополе – Былин, по словам жены, неоднократно закупал у Злоба оптом картофель и позже рапс.

Услышав вопрос Злоба о фуре, Былин позвонил главе логистической фирмы "ТЭК-34" Олегу Антипову, с которым регулярно сотрудничал, и спросил, есть ли машина на примете. Тот сказал, что есть машины разной ценовой категории, и Былин дал телефон Антипова Злобу.

О том, что Былин просто связал двоих предпринимателей, также рассказал жена Антипова.

Финансируемый российскими властями телеканал RT предполагал, что ООО "Экстра" Былина "могло являться" конечным получателем груза. Однако "Коммерсант" и "Интерфакс" писали со ссылкой на ФСБ, что получателем была указана несуществующая крымская фирма.

глава логистической фирмы из Петербурга Олег Антипов, который в сфере логистики работал более 10 лет и который удаленно принял заказ на отправку груза из Армавира в Симферополь, разместив заявку на бирже частных грузоперевозок Ati.su.

О взрыве на Крымской мосту Антипов, по его словам, узнал из новостей и поначалу не обратил внимания, так как "там говорилось, что причиной является поезд". Он рассказал, что традиционно по утрам обзванивал водителей, и у водителя с пленкой телефон был недоступен. Далее позвонил грузополучателю – тот тоже был недоступен.

Олег Антипов фото ВВС

Заказчик, которому позвонил Антипов, выразил беспокойство и сказал, что поедет на склад выгрузки искать водителя. Но через пол дня, во время второго разговора, он сказал Антипову, что был на складе выгрузки и что, вероятно, на мосту взорвалась машина с пленкой, на которую Антипов ранее оформил документы.

После этого, по словам Антипова, он по собственной инициативе позвонил в ФСБ по Санкт-Петербургу и поехал туда, чтобы предоставить всю информацию.

Сообщается, что у Антипова в 2021 году родился сын, а за несколько дней до взрыва семья взяла ипотеку.

предприниматель Дмитрий Тяжелых из Липецка, который, по информации ВВС, сдавал в аренду виртуальные сим-карты. Тяжелых не имел отношения к грузу, но его обвинили в том, что он дал "организаторам террористического акта возможность осуществления переговоров".

По данным Русской службы ВВС News, в постановлениях о привлечении людей обвиняемыми слово "неустановленные" встречается больше 20 раз: "в неустановленные время и месте", "неустановленные лица", "неустановленное взрывное устройство" и "неустановленные средства приведения его в действие", "неустановленные соучастники" и тп.

Несмотря на такое количество неустановленного, одновременно в постановлениях утверждается, что 8 арестованных мужчин в преступную группу "вступили сознательно, по собственной воле, знали о целях ее создания", а "группа характеризовалась устойчивостью и сплоченностью, тщательностью планирования …единого преступного замысла".

Защитники арестованных заявляют, что никаких обоснований этим заявлениям нет.

Кроме того, то, что неустановленное взрывное устройство могло проехать незамеченным через три страны, вызывает сомнения не только у адвокатов, но и у властей этих стран.

И Болгария, и Армения, и Грузия однозначно заявили, что груз полностью проходил все необходимые проверки и не вызвал никаких подозрений.

В частности, Грузия напомнила, что груз четыре раза пересекал грузинские таможенно-пропускные пункты, которые уже несколько лет оснащены "с помощью США и ЕС сверхчувствительной и высокотехнологичной аппаратурой".

Комитет по госдоходам Армении также уверял, что взрывчатки в грузовике быть не могло. Комитет уточнил, что даже сохранились все снимки рентген-аппаратов и записи с камер наблюдения.

Также сообщается, что вместе с грузовиком на мосту взорвался легковой автомобиль, однако как основную версию это, судя по всему, не рассматривают.

Защитники и арестованные убеждены, что силовики схватили первых попавшихся случайных людей.

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