Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Очільник СБУ про вибух на Кримському мосту: ФСБ затримала вже 22 росіянина, їх катують

Валентина РоманенкоСереда, 21 грудня 2022, 11:19
Очільник СБУ про вибух на Кримському мосту: ФСБ затримала вже 22 росіянина, їх катують
Василь Малюк. скриншот

Очільник Служби безпеки Василь Малюк каже, що за всіма канонами ведення війни Україна мала перерізати такий логістичний шлях ворога, як Кримський міст, водночас подробиці подій можна буде оприлюднити після перемоги нашої країни у війні.

Джерело: в.о. голови СБУ Василь Малюк в інтерв'ю для телеканалу "1+1"

Пряма мова: "Відповідно до норм міжнародного права, норм чинного законодавства, звичаїв ведення війни і виходячи з аналізу оперативної обстановки, ми просто зобов'язані перерізати там логістику ворогу.

Реклама:

Разом з тим сьогодні вам на загал я не можу якимось чином це прокоментувати і розповісти якісь деталі. З часом все стане відомо".

Деталі: Водночас у псевдослідстві РФ щодо вибуху на Кримському мосту, за даними Малюка, затримано вже 22 громадян Росії. Росіяни катують їх і проводять поліграфічні дослідження.

"Будемо спостерігати на що вони вийдуть. Всі деталі ми дізнаємося після нашої перемоги", додав очільник СБУ.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці кримського мосту потужна пожежа.
  • Окупаційна влада Криму заявила, що на Кримському мосту нібито вибухнув вантажний автомобіль. Тим часом так званий глава "парламенту Криму" Константинов заявив, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили "українські вандали".
  • Президенту країни-агресора Володимиру Путіну доповіли про пожежу на Кримському мосту, він доручив створити урядову комісію.
  • За даними джерел УП, за підривом Кримського мосту 8 жовтня стоїть Служба безпеки України.
  • Російський диктатор визнав, що РФ нищить об’єкти української енергетики і залишає мільйони українців без комунікацій (світла, тепла, води) у помсту за підрив Кримського мосту.

Теми: СБУвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
СБУ
СБУ затримала снайпера, який мав убити командування ЗСУ у Запорізькій області 9 травня
СБУ атакувала аеродром у Курську 27 серпня картонними дронами – джерела
У Полтаві затримали фітнес-тренера, який ображав військових
Останні новини
03:31
оновленоРосіяни запустили "Шахеди": під ударом Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішне випробування твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
Усі новини...
Реклама: