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Очільник СБУ про вибух на Кримському мосту: ФСБ затримала вже 22 росіянина, їх катують

Валентина РоманенкоСереда, 21 грудня 2022, 12:19
Василь Малюк. скриншот

Очільник Служби безпеки Василь Малюк каже, що за всіма канонами ведення війни Україна мала перерізати такий логістичний шлях ворога, як Кримський міст, водночас подробиці подій можна буде оприлюднити після перемоги нашої країни у війні.

Джерело: в.о. голови СБУ Василь Малюк в інтерв'ю для телеканалу "1+1"

Пряма мова: "Відповідно до норм міжнародного права, норм чинного законодавства, звичаїв ведення війни і виходячи з аналізу оперативної обстановки, ми просто зобов'язані перерізати там логістику ворогу.

Разом з тим сьогодні вам на загал я не можу якимось чином це прокоментувати і розповісти якісь деталі. З часом все стане відомо".

Деталі: Водночас у псевдослідстві РФ щодо вибуху на Кримському мосту, за даними Малюка, затримано вже 22 громадян Росії. Росіяни катують їх і проводять поліграфічні дослідження.

"Будемо спостерігати на що вони вийдуть. Всі деталі ми дізнаємося після нашої перемоги", додав очільник СБУ.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці кримського мосту потужна пожежа.
  • Окупаційна влада Криму заявила, що на Кримському мосту нібито вибухнув вантажний автомобіль. Тим часом так званий глава "парламенту Криму" Константинов заявив, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили "українські вандали".
  • Президенту країни-агресора Володимиру Путіну доповіли про пожежу на Кримському мосту, він доручив створити урядову комісію.
  • За даними джерел УП, за підривом Кримського мосту 8 жовтня стоїть Служба безпеки України.
  • Російський диктатор визнав, що РФ нищить об’єкти української енергетики і залишає мільйони українців без комунікацій (світла, тепла, води) у помсту за підрив Кримського мосту.

Теми: СБУвійна
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