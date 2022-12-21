Очільник СБУ про вибух на Кримському мосту: ФСБ затримала вже 22 росіянина, їх катують

Очільник Служби безпеки Василь Малюк каже, що за всіма канонами ведення війни Україна мала перерізати такий логістичний шлях ворога, як Кримський міст, водночас подробиці подій можна буде оприлюднити після перемоги нашої країни у війні.

Джерело: в.о. голови СБУ Василь Малюк в інтерв'ю для телеканалу "1+1"

Пряма мова: "Відповідно до норм міжнародного права, норм чинного законодавства, звичаїв ведення війни і виходячи з аналізу оперативної обстановки, ми просто зобов'язані перерізати там логістику ворогу.

Разом з тим сьогодні вам на загал я не можу якимось чином це прокоментувати і розповісти якісь деталі. З часом все стане відомо".

Деталі: Водночас у псевдослідстві РФ щодо вибуху на Кримському мосту, за даними Малюка, затримано вже 22 громадян Росії. Росіяни катують їх і проводять поліграфічні дослідження.

"Будемо спостерігати на що вони вийдуть. Всі деталі ми дізнаємося після нашої перемоги", додав очільник СБУ.

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