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У КНДР підібрали людей, щоб відправити в окуповану Україну, нібито для "ремонтів" – ЗМІ

Альона Мазуренко Четвер, 2 лютого 2023, 17:45
У КНДР підібрали людей, щоб відправити в окуповану Україну, нібито для ремонтів – ЗМІ
КІМ ЧЕН ИН ТА ПУТІН, ВЛАДИВОСТОК, 2019 РІК, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Уряд КНДР наказав північнокорейським торговим компаніям в Росії відібрати персонал для відправки на окуповану частину України, нібито для "відновлювальних" робіт. 

Джерело: Daily NK

Деталі: За інформацією джерела видання в Росії, 20 січня Північна Корея видала наказ кільком торговим компаніям, у тому числі афілійованим з міністерством оборони Cholhyon Construction і Kumrung Construction, яка пов'язана з Генеральним бюро №7 Міністерства соціального забезпечення КНДР.

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Всі торгові компанії, які отримали замовлення, пов'язані з військовими або органами держбезпеки.

Схоже, що Північна Корея має намір відправити на схід України солдатів або поліцейських, а не цивільних.

Особовий склад, відібраний для відправки в Україну, - це молоді чоловіки у віці від 19 до 27 років; більшість з них одружені, але залишили свої сім'ї в Північній Кореї.

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За словами джерела, у КНДР наказали компаніям завершити відбір персоналу до кінця січня.

Загалом компаніям було надано близько 10 днів на завершення відбору.

За словами джерела, ймовірно, в КНДР мають намір відправити людей в Україну в середині лютого або в березні, проте наразі невідомо про яку кількість такого "персоналу" йдеться. 

Судячи з наказів, виданих великим торговим компаніям, перша партія, ймовірно, становитиме від 300 до 500 осіб.

У наказах не уточнюється, які завдання будуть поставлені перед цими людьми після прибуття на схід України.

Повідомляється, що базова угода між КНДР і Росією включає в себе положення про те, що північнокорейці не повинні брати участь у реальній війні, оскільки участь відібраного персоналу в конфлікті може створити враження, що Пхеньян відправив найманців в Росію.

З огляду на це, відібраний персонал, ймовірно, візьме участь у відновлені будівель та доріг.

Раніше цього тижня ЗМІ повідляли, що Північна Корея таємно відібрала дві партії робітників для відправки в окуповану частину Україну, але поки що утримується від їх відправки.

Що саме отримує Північна Корея в обмін на відправку людей в Україну, залишається невідомим, але дехто стверджує, що робітники отримуватимуть втричі більшу заробітну плату, ніж традиційно отримують північнокорейські робітники в Росії.

Джерело також повідомило, що Пхеньян видав раптовий наказ про набір персоналу для розгортання в Україні на тимчасовій основі, але в разі "успіху" в Україну відправлять більше людей: "Є гроші, які можна заробити, тому немає причин не відправляти їх".

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