Суд арештував закупівельника Міноборони, звільненого після скандалу

Шевченківський райсуд Києва арештував колишнього директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдана Хмельницького, якого підозрюють у корупції.

Джерело: пресслужба Офісу генерального прокурора у коментарі УП; співрозмовник у правоохоронних органах

Деталі: Експосадовця взяли під варту. Суд також дав Хмельницькому можливість вийти під заставу.

Реклама:

Прокуратура не розголошує суму застави. Водночас, у відомстві кажуть, що вважають цю суму замалою, і тому вже оскаржили рішення.

Пізніше стало відомо, що йдеться про 2,7 млн гривень (раніше в новині помилково була вказана інша сума).

Хмельницького підозрюють у закупівлі майже 3 тисяч бронежилетів на понад 100 млн грн, які, за даними слідства, виявились неякісними.

ВІДЕО ДНЯ

Знати більше: Мільйони ексчиновника, "відкати" та фейкові бронежилети. Історія шахрайства на закупках Міноборони

Передісторія: