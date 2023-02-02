Суд арештував закупівельника Міноборони, звільненого після скандалу
Шевченківський райсуд Києва арештував колишнього директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдана Хмельницького, якого підозрюють у корупції.
Джерело: пресслужба Офісу генерального прокурора у коментарі УП; співрозмовник у правоохоронних органах
Деталі: Експосадовця взяли під варту. Суд також дав Хмельницькому можливість вийти під заставу.
Прокуратура не розголошує суму застави. Водночас, у відомстві кажуть, що вважають цю суму замалою, і тому вже оскаржили рішення.
За даними УП, йдеться про 26 мільйонів гривень.
Хмельницького підозрюють у закупівлі майже 3 тисяч бронежилетів на понад 100 млн грн, які, за даними слідства, виявились неякісними.
Знати більше: Мільйони ексчиновника, "відкати" та фейкові бронежилети. Історія шахрайства на закупках Міноборони
Передісторія:
- Видання "Дзеркало тижня" 21 січня повідоммило, що Міноборони закуповує харчі для військовослужбовців дорожче у два-три рази, ніж у магазинах Києва. Грудневу угоду з "Актив компані" від імені міністерства підписав Богдан Хмельницький.
- Спершу в Міноборони назвали інформацію журналістів "маніпуляціями та введенням в оману" та обіцяли звернутися до СБУ. Міністр Олексій Резніков відкинув звинувачення.
- Згодом заступник міністра В’ячеслав Шаповалов подав у відставку і був звільнений. Також з відомства звільнили Богдана Хмельницького.
- 1 лютого Хмельницькому оголосили підозру у розтраті державних коштів на суму 107 796 050 грн. За даними слідства, він закупив для ЗСУ майже 3 тис. бронежилетів, які виявились неякісними.