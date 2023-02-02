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Суд арештував закупівельника Міноборони, звільненого після скандалу

Соня ЛукашоваЧетвер, 2 лютого 2023, 18:46
Хмельницькому оголошують підозру. ФОТО: УП

Шевченківський райсуд Києва арештував колишнього директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдана Хмельницького, якого підозрюють у корупції.

Джерело: пресслужба Офісу генерального прокурора у коментарі УП; співрозмовник у правоохоронних органах

Деталі: Експосадовця взяли під варту. Суд також дав Хмельницькому можливість вийти під заставу.

Прокуратура не розголошує суму застави. Водночас, у відомстві кажуть, що вважають цю суму замалою, і тому вже оскаржили рішення.

За даними УП, йдеться про 26 мільйонів гривень.

Хмельницького підозрюють у закупівлі майже 3 тисяч бронежилетів на понад 100 млн грн, які, за даними слідства, виявились неякісними.

Знати більше: Мільйони ексчиновника, "відкати" та фейкові бронежилети. Історія шахрайства на закупках Міноборони

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Теми: Мінобороникорупціядержзакупівлі
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