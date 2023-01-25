Скандального закупівельника Міноборони Хмельницького звільнили – Резніков
Директора департаменту закупівель Міністерства оборони Богдана Хмельницького, який фігурує у скандалі щодо продуктових закупівель, було звільнено з посади, повідомила голова антикорупційного комітету ВРУ Анастасія Радіна. Міністр оборони Олексій Резніков підтвердив звільнення.
Джерело: Радіна у Facebook, міністр оборони Олексій Резніков у Facebook
Пряма мова Радіної: "Звільнено директора департаменту закупівель Міністверства оборони Хмельницького і профільного заступника Міністра Шаповалова".
Деталі: Міністр оборони Олексій Резніков підтвердив звільнення Хмельницького. "Одночасно наприкінці грудня було відсторонено, а у січні звільнено з Міністерства оборони керівника відповідного департаменту Богдана Хмельницького", - написав він.
При цьому голова комітету наголосила що очільник оборонного відомства "не має юридичних претензій до автора журналістського розслідування".
Також на засіданні комітету представниця НАБУ повідомила, що за фактами щодо можливого зловживання службовим становищем під час укладення контрактів від 23 грудня 2022 року зареєстровано кримінальне провадження та здійснюється досудове розслідування.
Нагадаємо:
Хмельницький вже був замішаний у корупційний скандал - у серпні 2022 року він фігурував, за даними УП, у справі про розкрадання 580 тисяч доларів коштів міністерства під час закупівлі військової амуніції. Тоді Міноборони назвало інформацію УП такою, що "не відповідає дійсності".
Передісторія:
- ZN.ua 21 січня повідоммило, що Міноборони закуповує харчі для військовослужбовців дорожче у два-три рази, ніж у магазинах Києва. Грудневу угоду з "Актив компані" від імені міністерства підписав Богдан Хмельницький, який фігурував у справі про розкрадання 580 тисяч доларів під час закупівлі військової амуніції.
- Міноборони назвало інформацію про задорогі харчі брехнею та маніпуляцією та обіцяло звернутися до СБУ.
- Міністр оборони Олексій Резніков відкинув звинувачення до Міноборони в корупційних закупівлях, пов’язав появу інформації про тендери з "Рамштайном" і заявив, що винного за злив покарають.
- Державне бюро розслідувань в середині січня повідомило, що заблокувало схему масштабного розкрадання продуктів харчування для військових, а Національне антикорупційне бюро заявило, що почало розслідування про харчі ще до розголосу в ЗМІ.
- Заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку і був звільнений 24 січня на фоні скандалу через закупівлі за завищеними цінами продуктів для військових.
- 24 січня Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що вимагає від міністра оборони Олексія Резнікова провести службове розслідування щодо керівника департаменту держзакупівель Богдана Хмельницького, на якого НАЗК вже склало адміністративний протокол.