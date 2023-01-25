Скандального закупівельника Міноборони Хмельницького звільнили – Резніков

Директора департаменту закупівель Міністерства оборони Богдана Хмельницького, який фігурує у скандалі щодо продуктових закупівель, було звільнено з посади, повідомила голова антикорупційного комітету ВРУ Анастасія Радіна. Міністр оборони Олексій Резніков підтвердив звільнення.

Джерело: Радіна у Facebook, міністр оборони Олексій Резніков у Facebook

Пряма мова Радіної: "Звільнено директора департаменту закупівель Міністверства оборони Хмельницького і профільного заступника Міністра Шаповалова".

Деталі: Міністр оборони Олексій Резніков підтвердив звільнення Хмельницького. "Одночасно наприкінці грудня було відсторонено, а у січні звільнено з Міністерства оборони керівника відповідного департаменту Богдана Хмельницького", - написав він.

При цьому голова комітету наголосила що очільник оборонного відомства "не має юридичних претензій до автора журналістського розслідування".

Також на засіданні комітету представниця НАБУ повідомила, що за фактами щодо можливого зловживання службовим становищем під час укладення контрактів від 23 грудня 2022 року зареєстровано кримінальне провадження та здійснюється досудове розслідування.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Хмельницький вже був замішаний у корупційний скандал - у серпні 2022 року він фігурував, за даними УП, у справі про розкрадання 580 тисяч доларів коштів міністерства під час закупівлі військової амуніції. Тоді Міноборони назвало інформацію УП такою, що "не відповідає дійсності".

Передісторія: