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У справі Болдуїна скасували пункт, який загрожував 5-річним ув’язненням

Ольга Глущенко Вівторок, 21 лютого 2023, 03:16

Згідно з новими судовими матеріалами, оприлюдненими в понеділок, 20 лютого 2023 року, прокурори відмовилися від можливості посилення покарання, яке могло би призвести до п'ятирічного ув'язнення актора Алека Болдуїна за стрілянину на знімальному майданчику.

Джерело: The Associated Press із посиланням на матеріали суду

Деталі: Обвинувачення у справі про смертельну стрілянину на знімальному майданчику в Нью-Мексико зробило різкий поворот у понеділок, відмовившись від пункту, який міг призвести до п'ятирічного ув'язнення Болдуїна.

Адвокати актора і продюсера раніше заперечували проти посилення покарання, заявляючи, що воно є неконституційним. Юридичні експерти заявили, що Болдуїн має великі шанси на те, що це доповнення буде скасовано.

"Прокурори припустилися фундаментальної юридичної помилки, висунувши пану Болдуїну звинувачення за статтею, яка не існувала на момент нещасного випадку", - заявили адвокати Болдуїна в попередньому судовому поданні.

Що передувало: Актор Алек Болдуїн і консультант з реквізиту зброї Ханна Гутьєррес-Рід були офіційно звинувачені в ненавмисному вбивстві оператора-українки на зйомках фільму "Іржа" в 2021 році.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 22 жовтня 2021 року стало відомо, що на знімальному майданчику в штаті Нью-Мексико Болдуїн випадково вбив одну людину та поранив іншу. Загинула українка - 42-річна фотографка та кінооператорка Галина Гатчінс.
  • МЗС України отримало підтвердження належності Гатчінс до українського громадянства.
  • Профспілка працівників повідомила, що в пістолеті, з якого стріляв Болдуїн, був один бойовий патрон.
  • Болдуїн повідомив, що співпрацює зі слідством.
  • Згодом Алек Болдуїн вперше публічно розповів після нещасного випадку на зйомках фільму "Іржа" (Rust), коли він випадково застрелив Галину Гатчінс, що операторка-українка була його подругою.

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Теми: СШАкіновбивствосуд
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