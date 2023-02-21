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В деле Болдуина отменили пункт, который грозил 5-летним заключением

Ольга ГлущенкоВторник, 21 февраля 2023, 03:16

Согласно новым судебным материалам, обнародованным в понедельник, 20 февраля 2023 года, прокуроры отказались от возможности ужесточения наказания, которое могло бы привести к пятилетнему заключению актера Алека Болдуина за стрельбу на съемочной площадке.

Источник: The Associated Press со ссылкой на материалы суда

Детали: Обвинение по делу о смертельной стрельбе на съемочной площадке в Нью-Мексико сделало резкий поворот в понедельник, отказавшись от пункта, который мог привести к пятилетнему заключению Болдуина.

Адвокаты актера и продюсера ранее возражали против ужесточения наказания, заявляя, что оно является неконституционным. Юридические эксперты заявили, что Болдуин имеет большие шансы на то, что это дополнение будет отменено.

"Прокуроры допустили фундаментальную юридическую ошибку, выдвинув господину Болдуину обвинение по статье, которая не существовала на момент несчастного случая", - заявили адвокаты Болдуина в предварительном судебном представлении.

Что предшествовало: Актер Алек Болдуин и консультант по реквизиту оружия Ханна Гутьеррес-Рид были официально обвинены в непредумышленном убийстве оператора-украинки на съемках фильма "Ржавчина" в 2021 году.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 22 октября 2021 года стало известно, что на съемочной площадке в штате Нью-Мексико Болдуин случайно убил одного человека и ранил другого. Погибла украинка – 42-летняя фотограф и кинооператор Галина Хатчинс.
  • МИД Украины получило подтверждение принадлежности Хатчинс к украинскому гражданству.
  • Профсоюз работников сообщил, что в пистолете, из которого стрелял Болдуин, был один боевой патрон.
  • Болдуин прокомментировал несчастный случай на съемках фильма "Ржавчина" (Rust), когда он застрелил украинку оператора Галину Хатчинс.

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Темы: СШАкиноубийствосуд
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