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Боты Пригожина пришли на "путинг" выпрашивать снаряды – ВВС

Евгений КизиловСреда, 22 февраля 2023, 16:47
Боты Пригожина пришли на путинг выпрашивать снаряды – ВВС
евгений пригожин, Getty Images

Боты основателя "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина, посмотрев выступление Владимира Путина на концерте в "Лужниках", заполонили соцсети комментариями с требованием дать наемникам снаряды.

Источник: Русская служба ВВС в Telegram

Дословно в статье: "Если Владимир Путин решит вечером проверить комменты или лайки под своим не самым длинным и содержательным выступлением на митинге в "Лужниках", то с удивлением обнаружит там толпу ботов с требованием "Дайте снаряды Вагнеру".

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Детали: В материале говорится, что за последние дни Пригожин и его наемники самыми разными способами пытались достучаться до верховного главнокомандующего, чтобы он повлиял на Генеральный штаб, оставивший "ЧВК" без боеприпасов. Они записывали видеоролики, Пригожин выпускал полные экспрессии обращения, в его поддержку выступили главари Чечни Рамзан Кадыров и оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов.

Главный вагнеровец даже опубликовал фотографию с телами десятков погибших за один день наемников, а его бойцы прибегали к театрализованным перфомансам, то расстреливая бумажного главу Генштаба Валерия Герасимова, то испражняясь на него.

Редакция делает вывод, что к весне 2023 года Пригожин, судя по всему, либо потерял доступ к Путину, либо Минобороны перекрыло ему каналы быстрой коммуникации с президентом, так что в попытках решить возникшую проблему ему приходится задействовать даже ботов в комментариях к трансляции митинга.

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Что предшествовало:

  • На днях владелец карманной "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин пожаловался, что что его наемники недополучают 80% боеприпасов, а российское Минобороны врет обществу, что все необходимые боеприпасы у вагнеровцев есть.
  • Также стало известно, что лидер Чечни Рамзан Кадыров, похоже, отклонил предложение Пригожина присоединиться к информационной кампании против Минобороны России.
  • 22 февраля президент России Владимир Путин выступил на митинге в Москве по случаю "дня защитника отечества" и годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину. Как для Путина, выступление было очень коротким. В нем диктатор заявил, что семья каждого россиянина - это вся Россия, и за нее надо воевать.

Темы: ПригожинПутинмитингисоцсети
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