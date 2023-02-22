Боты Пригожина пришли на "путинг" выпрашивать снаряды – ВВС

Боты основателя "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина, посмотрев выступление Владимира Путина на концерте в "Лужниках", заполонили соцсети комментариями с требованием дать наемникам снаряды.

Источник: Русская служба ВВС в Telegram

Дословно в статье: "Если Владимир Путин решит вечером проверить комменты или лайки под своим не самым длинным и содержательным выступлением на митинге в "Лужниках", то с удивлением обнаружит там толпу ботов с требованием "Дайте снаряды Вагнеру".

Детали: В материале говорится, что за последние дни Пригожин и его наемники самыми разными способами пытались достучаться до верховного главнокомандующего, чтобы он повлиял на Генеральный штаб, оставивший "ЧВК" без боеприпасов. Они записывали видеоролики, Пригожин выпускал полные экспрессии обращения, в его поддержку выступили главари Чечни Рамзан Кадыров и оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов.

Главный вагнеровец даже опубликовал фотографию с телами десятков погибших за один день наемников, а его бойцы прибегали к театрализованным перфомансам, то расстреливая бумажного главу Генштаба Валерия Герасимова, то испражняясь на него.

Редакция делает вывод, что к весне 2023 года Пригожин, судя по всему, либо потерял доступ к Путину, либо Минобороны перекрыло ему каналы быстрой коммуникации с президентом, так что в попытках решить возникшую проблему ему приходится задействовать даже ботов в комментариях к трансляции митинга.

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