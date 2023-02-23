Медведчук у Москві намагається бути суперекспертом з питань України – ГУР

Зрадник України, кум російського президента Віктор Медведчук, якого у вересні 2022 року передали Росії в рамках обміну полоненими, наразі намагається якось пролізти у владне середовище РФ, показуючи себе як сурперексперта з українського питання.

Джерело: керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова Буданова: "Він (Медведчук – ред.) намагається нав'язати себе як суперексперта з українського питання і повернутися в обойму активних діячів з боку Російської Федерації. Намагається розробляти якісь концепції вирішення питань з Україною".

Деталі: Керівник ГУР додав, що держзрадник працює "великою командою", яка включає всіх його знайомих, які в різний час тікали з території України в Росію. Серед яких, наприклад, український політтехнолог Єрмолаєв.

Буданов пояснив, що Медведчук разом з людьми, яких він хоче показати як суперекспертів з питань України, намагається виробляти різні концепції. І в Росії до нього прислуховуються, тому бо в РФ "з розумінням України погано".

Зокрема, за словами керівник ГУР, до Медведчука прислуховується "певна категорія" з адміністрації Путіна.

Передісторія: