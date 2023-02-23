Медведчук у Москві намагається бути суперекспертом з питань України – ГУР
Зрадник України, кум російського президента Віктор Медведчук, якого у вересні 2022 року передали Росії в рамках обміну полоненими, наразі намагається якось пролізти у владне середовище РФ, показуючи себе як сурперексперта з українського питання.
Джерело: керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю "Українській правді"
Пряма мова Буданова: "Він (Медведчук – ред.) намагається нав'язати себе як суперексперта з українського питання і повернутися в обойму активних діячів з боку Російської Федерації. Намагається розробляти якісь концепції вирішення питань з Україною".
Деталі: Керівник ГУР додав, що держзрадник працює "великою командою", яка включає всіх його знайомих, які в різний час тікали з території України в Росію. Серед яких, наприклад, український політтехнолог Єрмолаєв.
Буданов пояснив, що Медведчук разом з людьми, яких він хоче показати як суперекспертів з питань України, намагається виробляти різні концепції. І в Росії до нього прислуховуються, тому бо в РФ "з розумінням України погано".
Зокрема, за словами керівник ГУР, до Медведчука прислуховується "певна категорія" з адміністрації Путіна.
Передісторія:
- Віктор Медведчук був нардепом "ОПЗЖ". Після початку повномасштабного вторгнення і поразки росіян на Київщині він намагався покинути Україну, але його затримали правоохоронці.
- У 2020 році Медведчук через соратника Козака передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу ЗСУ.
- Держзрадника та кума російського диктатора Володимира Путіна вдалося обміняти на 200 українських полонених. За каденції Петра Порошенка Медведчук і сам займався питанням обміну з окупантами.
- Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що після невдалої спроби захопити всю Україну в Кремлі виношують план "Б", пропозиції до якого має готувати Віктор Медведчук.
- Перед тим Віктор Медведчук заявляв про плани створити новий політичний рух в Україні для того, щоб начебто об'єднати "опонентів" Володимира Зеленського.