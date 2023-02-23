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Медведчук в Москве пытается быть суперэкспертом по вопросам Украины – ГУР

Ирина Балачук, Роман КравецЧетверг, 23 февраля 2023, 09:04
Медведчук в Москве пытается быть суперэкспертом по вопросам Украины – ГУР
Виктор Медведчук. Фото РИА Новости

Предатель Украины, кум российского президента Виктор Медведчук, которого в сентябре 2022 года передали России в рамках обмена пленными, сейчас пытается как-то пролезть во властную среду РФ, показывая себя как сурперексперта по украинскому вопросу.

Источник: руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью "Украинской правде"

Прямая речь Буданова: "Он (Медведчук – ред.) пытается навязать себя как суперэксперта по украинскому вопросу и вернуться в обойму активных деятелей со стороны Российской Федерации. Пытается разрабатывать какие-то концепции решения вопросов с Украиной".

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Детали: Руководитель ГУР добавил, что госизменник работает "большой командой", которая включает всех его знакомых, которые в разное время бежали с территории Украины в Россию. Среди которых, например, украинский политтехнолог Ермолаев.

Буданов пояснил, что Медведчук вместе с людьми, которых он хочет показать как суперэкспертов по вопросам Украины, пытается вырабатывать различные концепции. И в России к нему прислушиваются, потому что в РФ "с пониманием Украины плохо".

В частности, по словам руководитель ГУР, к Медведчуку прислушивается "определенная категория" из администрации Путина.

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Темы: МедведчукБудановразведка
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