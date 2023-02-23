Медведчук в Москве пытается быть суперэкспертом по вопросам Украины – ГУР
Предатель Украины, кум российского президента Виктор Медведчук, которого в сентябре 2022 года передали России в рамках обмена пленными, сейчас пытается как-то пролезть во властную среду РФ, показывая себя как сурперексперта по украинскому вопросу.
Источник: руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью "Украинской правде"
Прямая речь Буданова: "Он (Медведчук – ред.) пытается навязать себя как суперэксперта по украинскому вопросу и вернуться в обойму активных деятелей со стороны Российской Федерации. Пытается разрабатывать какие-то концепции решения вопросов с Украиной".
Детали: Руководитель ГУР добавил, что госизменник работает "большой командой", которая включает всех его знакомых, которые в разное время бежали с территории Украины в Россию. Среди которых, например, украинский политтехнолог Ермолаев.
Буданов пояснил, что Медведчук вместе с людьми, которых он хочет показать как суперэкспертов по вопросам Украины, пытается вырабатывать различные концепции. И в России к нему прислушиваются, потому что в РФ "с пониманием Украины плохо".
В частности, по словам руководитель ГУР, к Медведчуку прислушивается "определенная категория" из администрации Путина.
Предыстория:
- Виктор Медведчук был нардепом "ОПЗЖ". После начала полномасштабного вторжения и поражения россиян на Киевщине он пытался покинуть Украину, но его задержали правоохранители.
- В 2020 году Медведчук через Козака передал России информацию о расположении скрытого подразделения ВСУ.
- Госизменника и кума российского диктатора Владимира Путина удалось обменять на 200 украинских пленных. При каденции Петра Порошенко Медведчук и сам занимался вопросом обмена с оккупантами.
- Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что после неудачной попытки захватить всю Украину в Кремле вынашивают план "Б", предложения к которому должен готовить Виктор Медведчук.
- Перед тем Виктор Медведчук заявлял о планах создать новое политическое движение в Украине для того, чтобы якобы объединить "оппонентов" Владимира Зеленского.