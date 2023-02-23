Зеленський проведе пресконференцію 24 лютого
Четвер, 23 лютого 2023, 09:45
У п’ятницю, 24 лютого, президент Володимир Зеленський проведе пресконференцію до роковин російського вторгнення "Лютий. Рік незламності".
Джерело: Офіс президента
Деталі: Акредитація представників ЗМІ проводиться до 14:00 23 лютого.
Реклама:
Про час та місце проведення заходу журналістам повідомлять в листі – підтвердженні акредитації.
Від одного ЗМІ може бути акредитовано 1 кореспондента, 1 оператора, 1 фотографа.
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- Після 8 років гібридної війни 21 лютого 2022 року Володимир Путін підписав укази про визнання так званих "ДНР" та "ЛНР", а 24 лютого почав повномасштабне вторгнення в Україну.
- У повітряних силах Збройних сил вважають, що 23-24 лютого можливі провокації Росії та ракетні обстріли, українські захисники готуються "на кожен день".
Читайте також: Як ми втрачали Крим. Свідчення перших осіб України
Театр кремлівських маріонеток. Як Путін визнав фейкові республіки Донбасу