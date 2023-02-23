Зеленський проведе пресконференцію 24 лютого

У п’ятницю, 24 лютого, президент Володимир Зеленський проведе пресконференцію до роковин російського вторгнення "Лютий. Рік незламності".

Джерело: Офіс президента

Деталі: Акредитація представників ЗМІ проводиться до 14:00 23 лютого.

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Про час та місце проведення заходу журналістам повідомлять в листі – підтвердженні акредитації.

Від одного ЗМІ може бути акредитовано 1 кореспондента, 1 оператора, 1 фотографа.

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