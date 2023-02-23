Зеленский проведет пресс-конференцию 24 февраля

В пятницу, 24 февраля, президент Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию к годовщине российского вторжения "Февраль. Год несокрушимости".

Источник: Офис президента

Детали: Аккредитация представителей СМИ проводится до 14:00 23 февраля.

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О времени и месте проведения мероприятия журналистам сообщат в письме - подтверждении аккредитации.

От одного СМИ может быть аккредитовано 1 корреспондента, 1 оператора, 1 фотографа.

Напомним:

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