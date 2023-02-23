Зеленский проведет пресс-конференцию 24 февраля
Четверг, 23 февраля 2023, 10:45
В пятницу, 24 февраля, президент Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию к годовщине российского вторжения "Февраль. Год несокрушимости".
Источник: Офис президента
Детали: Аккредитация представителей СМИ проводится до 14:00 23 февраля.
О времени и месте проведения мероприятия журналистам сообщат в письме - подтверждении аккредитации.
От одного СМИ может быть аккредитовано 1 корреспондента, 1 оператора, 1 фотографа.
Напомним:
- После 8 лет гибридной войны 21 февраля 2022 года Владимир Путин подписал указы о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР", а 24 февраля начал полномасштабное вторжение в Украину.
- В воздушных силах Вооруженных сил считают, что 23-24 февраля возможны провокации России и ракетные обстрелы, украинские защитники готовятся "на каждый день".
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