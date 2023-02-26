Шмигаль: У Міноборони немає системної корупції, прояви – поодинокі

У Міноборони немає системної корупції, а з поодинокими проявами негайно борються, повідомив прем’єр Денис Шмигаль.

Джерело: Шмигаль в інтерв’ю німецькому Focus, Урядовий портал

Деталі: Шмигаль запевнив, що нещодавній корупційний скандал у Міністерстві оборони не є ознакою серйозних структурних проблем в Україні, таке не толерують.

Реклама:

Пряма мова Шмигаля: "Україна завершує розбудову антикорупційної інфраструктури. Інституції повноцінно функціонують і перевіряють всі рівні на предмет корупції. Суспільство змінилося внаслідок цієї війни й більше не пробачає ознак можливих правопорушень. У нас нульова толерантність до корупції.

Реакція миттєва. Швидке затримання людей, підозрюваних у зловживаннях, свідчить про зміну підходу України до цих питань.

Сьогодні в Україні немає системної корупції. Поодинокі прояви корупції – я наголошую на слові "поодинокі" – не толеруються, з ними негайно борються".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: