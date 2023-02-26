Шмигаль: У Міноборони немає системної корупції, прояви – поодинокі
У Міноборони немає системної корупції, а з поодинокими проявами негайно борються, повідомив прем’єр Денис Шмигаль.
Джерело: Шмигаль в інтерв’ю німецькому Focus, Урядовий портал
Деталі: Шмигаль запевнив, що нещодавній корупційний скандал у Міністерстві оборони не є ознакою серйозних структурних проблем в Україні, таке не толерують.
Пряма мова Шмигаля: "Україна завершує розбудову антикорупційної інфраструктури. Інституції повноцінно функціонують і перевіряють всі рівні на предмет корупції. Суспільство змінилося внаслідок цієї війни й більше не пробачає ознак можливих правопорушень. У нас нульова толерантність до корупції.
Реакція миттєва. Швидке затримання людей, підозрюваних у зловживаннях, свідчить про зміну підходу України до цих питань.
Сьогодні в Україні немає системної корупції. Поодинокі прояви корупції – я наголошую на слові "поодинокі" – не толеруються, з ними негайно борються".
Передісторія:
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Раніше видання Zn.ua з посиланням на угоду Міністерства оборони про закупівлю харчів повідомило, що Міноборони закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва. Міноборони назвало цю інформацію введенням в оману та маніпуляцією та обіцяло звернутися до СБУ.
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В середині січня Державне бюро розслідувань повідомило, що заблокувало схему масштабного розкрадання харчів для військових.
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Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що корумпованих чиновників чекає відповідальність, і анонсував, що "активні посадки" будуть вже цієї весни.
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Міністр оборони Олексій Резніков відкинув обвинувачення Міноборони в корупційних закупівлях, пов’язав появу інформації про тендери з "Рамштайном" і заявив, що винного за злив покарають.