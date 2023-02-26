Шмыгаль: В Минобороны нет системной коррупции, проявления - единичные
В Минобороны нет системной коррупции, а с единичными проявлениями немедленно борются, сообщил премьер Денис Шмыгаль.
Источник: Шмыгаль в интервью немецкому Focus, Правительственный портал
Детали: Шмыгаль заверил, что недавний коррупционный скандал в Министерстве обороны не является признаком серьезных структурных проблем в Украине, такое не терпят.
Прямая речь Шмыгаля: "Украина завершает развитие антикоррупционной инфраструктуры. Институты полноценно функционируют и проверяют все уровни на предмет коррупции. Общество изменилось в результате этой войны и больше не прощает признаков возможных правонарушений. У нас нулевая толерантность к коррупции.
Реакция мгновенная. Быстрое задержание людей, подозреваемых в злоупотреблениях, свидетельствует об изменении подхода Украины к этим вопросам.
Сегодня в Украине нет системной коррупции. Единичные проявления коррупции - я подчеркиваю слово "единичные" - не терпят, с ними немедленно борются".
Предыстория:
- Ранее издание Zn.ua со ссылкой на соглашение Министерства обороны о закупке продуктов сообщало, что Минобороны закупает продукты для военнослужащих в два-три раза дороже, чем в магазинах Киева. Минобороны назвало эту информацию введением в заблуждение и манипуляцией и обещало обратиться в СБУ.
- В середине января Государственное бюро расследований сообщило, что заблокировало схему масштабного хищения продуктов питания для военных.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что коррумпированных чиновников ждет ответственность, и анонсировал, что "активные посадки" будут уже этой весной.
- Министр обороны Алексей Резников отверг обвинения Минобороны в коррупционных закупках, связал появление информации о тендерах с "Рамштайном" и заявил, что виновного за слив накажут.