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Шмыгаль: В Минобороны нет системной коррупции, проявления - единичные

Роман ПетренкоВоскресенье, 26 февраля 2023, 12:38
премьер Шмыгаль и министр обороны Резников, фото правительства

В Минобороны нет системной коррупции, а с единичными проявлениями немедленно борются, сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Источник: Шмыгаль в интервью немецкому Focus, Правительственный портал

Детали: Шмыгаль заверил, что недавний коррупционный скандал в Министерстве обороны не является признаком серьезных структурных проблем в Украине, такое не терпят.

Прямая речь Шмыгаля: "Украина завершает развитие антикоррупционной инфраструктуры. Институты полноценно функционируют и проверяют все уровни на предмет коррупции. Общество изменилось в результате этой войны и больше не прощает признаков возможных правонарушений. У нас нулевая толерантность к коррупции.

Реакция мгновенная. Быстрое задержание людей, подозреваемых в злоупотреблениях, свидетельствует об изменении подхода Украины к этим вопросам.

Сегодня в Украине нет системной коррупции. Единичные проявления коррупции - я подчеркиваю слово "единичные" - не терпят, с ними немедленно борются".

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Темы: коррупцияМинобороныШмыгальВооруженные силы
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