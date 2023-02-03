Дрони для кордону: українці задонатили вже 1,6 мільйона, збір триватиме

Українці вже задонатили 1,6 мільйона гривень на дрони для прикордонників, збір триватиме.

Джерело: Державна прикордонна служба, речник відомства Андрій Демченко в коментарі УП

Деталі: Прикордонники зазначають, що їхні БПЛА часто працюють у зоні дії російських засобів РЕБ, тож стають пріоритетною ціллю для окупантів.

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На зібрані кошти буде придбано партію "пташок", за допомогою яких прикордонники обіцяють і далі нищити агресора та звільняти українські території.

Пряма мова Демченка: "Прикордонники вдячні кожному, хто допомагає відомству, хто вже долучився до збору на дрони для кордону. Збір триватиме й далі, бо відомство потребує таких технічних засобів, адже це посилює нашу ефективність на полі бою.

Аеророзвідники наших підрозділів щоденно здійснюють сотні бойових вильотів і це допомагає відстежувати і нищити ворога, зокрема й наводячи артилерію.

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Це також і збереження життя наших воїнів. За вже зібрані кошти найближчим часом буде закуплена партія дронів, яка буде направлена нашим хлопцям на передову".

Що передувало: В кінці листопада марафоні "Єдині новини" стартувала кампанія зі збору коштів на безпілотники для прикордонників.

Окрім QR-коду всі реквізити для допомоги можна знайти на сайті ДПСУ.