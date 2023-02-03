Дроны для границы: украинцы задонатили уже 1,6 миллиона, сбор продолжится

Украинцы уже задонатили 1,6 миллиона гривен на дроны для пограничников, сбор будет продолжаться.

Источник: Государственная пограничная служба, спикер ведомства Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: Пограничники отмечают, что их БПЛА часто работают в зоне действия российских средств РЭБ, поэтому становятся приоритетной целью для оккупантов.

На собранные средства будет приобретена партия "птичек", с помощью которых пограничники обещают и дальше уничтожать агрессора и освобождать украинские территории.

Прямая речь Демченко: "Пограничники благодарны каждому, кто помогает ведомству, кто уже присоединился к сбору на дроны для границы. Сбор будет продолжаться и дальше, потому что ведомство нуждается в таких технических средствах, ведь это усиливает нашу эффективность на поле боя.

Аэроразведчики наших подразделений ежедневно осуществляют сотни боевых вылетов и это помогает отслеживать и уничтожать врага, в том числе и наводя артиллерию.

Это также и сохранение жизни наших воинов. За уже собранные средства в ближайшее время будет закуплена партия дронов, которая будет направлена нашим ребятам на передовую".

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Что предшествовало: В конце ноября в марафоне "Єдині новини" стартовала кампания по сбору средств на беспилотники для пограничников.

Кроме QR-кода все реквизиты для помощи можно найти на сайте ГПСУ.