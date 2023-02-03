Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Дроны для границы: украинцы задонатили уже 1,6 миллиона, сбор продолжится

Валентина РоманенкоПятница, 3 февраля 2023, 14:23
Дроны для границы: украинцы задонатили уже 1,6 миллиона, сбор продолжится
иллюстративное фото ГПСУ

Украинцы уже задонатили 1,6 миллиона гривен на дроны для пограничников, сбор будет продолжаться.

Источник: Государственная пограничная служба, спикер ведомства Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: Пограничники отмечают, что их БПЛА часто работают в зоне действия российских средств РЭБ, поэтому становятся приоритетной целью для оккупантов.

Реклама:

На собранные средства будет приобретена партия "птичек", с помощью которых пограничники обещают и дальше уничтожать агрессора и освобождать украинские территории.

Прямая речь Демченко: "Пограничники благодарны каждому, кто помогает ведомству, кто уже присоединился к сбору на дроны для границы. Сбор будет продолжаться и дальше, потому что ведомство нуждается в таких технических средствах, ведь это усиливает нашу эффективность на поле боя.

Аэроразведчики наших подразделений ежедневно осуществляют сотни боевых вылетов и это помогает отслеживать и уничтожать врага, в том числе и наводя артиллерию.

ВИДЕО ДНЯ

Это также и сохранение жизни наших воинов. За уже собранные средства в ближайшее время будет закуплена партия дронов, которая будет направлена нашим ребятам на передовую".

 

Что предшествовало: В конце ноября в марафоне "Єдині новини" стартовала кампания по сбору средств на беспилотники для пограничников.

Кроме QR-кода все реквизиты для помощи можно найти на сайте ГПСУ.

Темы: Пограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, есть погибшие

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Пограничная служба
Пограничники подтверждают, что "вагнеровцы" выезжают из Беларуси
Пограничные службы Литвы, Латвии и Польши обсудили сценарий закрытия границы с Беларусью
Пограничники будут выпускать из Украины еще одну категорию военнообязанных
Последние новости
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
09:47
Франция, Германия, Великобритания и США осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана
09:41
Одесская область: 2 погибших и 10 раненых из-за утренней атаки, среди них дети - ОВА
09:39
фото, дополнено от 08:36Во Львове − попадание в жилой дом, повреждены 3 школы и садик: есть погибший и пострадавшие
09:27
Военные смогут сами определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели
09:24
В Днепре есть погибшие и пострадавшие − Филатов
09:20
Когда Бог смеется: как семья из Мариуполя воспитывает троих усыновленных детей и решилась взять четвертую
09:16
Еще один штат не допустил Трампа к участию в праймериз
09:09
В Киеве под завалами складского помещения находятся три человека - Кличко
Все новости...
Реклама: