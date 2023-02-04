Росіяни обстрілювали 4 громади Сумщини, пошкоджено будинки
Протягом дня у суботу росіяни обстріляли 4 прикордонні територіальні громади Сумщини, зафіксовано 26 прильотів.
Джерело: Сумська обласна військова адміністрація
Дослівно: "Протягом дня ворог здійснив обстріли 4 територіальних громад області: Білопільської, Новослобідської, Великописарівської. Було зафіксовано 26 прильотів".
Деталі: Білопільська громада: з 16.30 росіяни по території громади били з мінометів − 10 прильотів.
Великописарівська громада: мінометний обстріл − 7 прильотів.
Новослобідська громада: мінометний обстріл одного із сіл громади - 9 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватні житлові будинки. Без людських втрат.
Краснопільська громада: ворог скинув з БпЛА 1 вибуховий пристрій типу ВОГ на околиці одного із сіл громади. Без наслідків.