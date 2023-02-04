Росіяни обстрілювали 4 громади Сумщини, пошкоджено будинки

Протягом дня у суботу росіяни обстріляли 4 прикордонні територіальні громади Сумщини, зафіксовано 26 прильотів.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація

Дослівно: "Протягом дня ворог здійснив обстріли 4 територіальних громад області: Білопільської, Новослобідської, Великописарівської. Було зафіксовано 26 прильотів".

Деталі: Білопільська громада: з 16.30 росіяни по території громади били з мінометів − 10 прильотів.

Великописарівська громада: мінометний обстріл − 7 прильотів.

Новослобідська громада: мінометний обстріл одного із сіл громади - 9 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватні житлові будинки. Без людських втрат.

Краснопільська громада: ворог скинув з БпЛА 1 вибуховий пристрій типу ВОГ на околиці одного із сіл громади. Без наслідків.