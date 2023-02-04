Россияне обстреливали 4 общины Сумщины, повреждены дома

В течение дня в субботу россияне обстреляли 4 приграничные территориальные общины Сумщины, зафиксировано 26 прилетов.

Источник: Сумская областная военная администрация

Дословно: "В течение дня враг совершил обстрелы 4 территориальных общин области: Белопольской, Новослободской, Великописаревской. Было зафиксировано 26 прилетов".

Детали: Белопольская община: с 16.30 россияне били из минометов - 10 прилетов.

Великописаревская община: минометный обстрел - 7 прилетов.

Новослободская община: минометный обстрел одного из сел общины - 9 прилетов. В результате обстрела повреждены 2 частных жилых дома. Без человеческих потерь.

Краснопольская община: враг сбросил с БПЛА 1 взрывное устройство типа ВОГ на окраине одного из сел общины. Без последствий.