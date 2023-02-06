Рада забрала мандат у нардепа від ОПЗЖ Абрамовича

Верховна Рада підтримала дострокове припинення повноважень народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Ігоря Абрамовича.

Джерел: нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Дослівно: "Рада підтримала дострокове припинення повноважень народного депутата України І. Абрамовича".

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Деталі: За відповідне рішення проголосувало 317 народних обранця.

Для довідки: Абрамович у 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії "Опозиційна платформа – За життя" (номер 14 у списку партії) і був членом однойменної фракції у ВР.

За даними руху Чесно, з 24 лютого до 1 червня 2022 року нардеп пропустив всі засідання Ради щодо яких є дані.

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