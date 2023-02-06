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Рада забрала мандат у нардепа від ОПЗЖ Абрамовича

Станіслав ПогоріловПонеділок, 6 лютого 2023, 15:08
ІГОР АБРАМОВИЧ. ФОТО WIKIPEDIA.ORG

Верховна Рада підтримала дострокове припинення повноважень народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Ігоря Абрамовича.

Джерел: нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Дослівно: "Рада підтримала дострокове припинення повноважень народного депутата України І. Абрамовича".

Деталі: За відповідне рішення проголосувало 317 народних обранця.

Для довідки: Абрамович у 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії "Опозиційна платформа – За життя" (номер 14 у списку партії) і був членом однойменної фракції у ВР.

За даними руху Чесно, з 24 лютого до 1 червня 2022 року нардеп пропустив всі засідання Ради щодо яких є дані. 

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Передісторія: 

  • У серпні 2022 року Українська правда повідомляла, що народний депутат від забороненої партії ОПЗЖ Ігор Абрамович мешкає на Лазуровому березі у Франції.
  • У січні стало відомо, що Абрамович, який від початку повномасштабного вторгнення Росії проживав на Лазуровому узбережжі, повернувся в Україну.
  • У серпні 2022 року у Верховній Раді намагалися прийняти постанову про припинення повноважень усіх парламентарів від партії "Опозиційна платформа – за життя", проте провалили це рішення. 
  • 13 січня Верховна Рада достроково припинила повноваження народних депутатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача, Рената Кузьміна (втратили громадянство України) та Андрія Аксьонова (за власною заявою).
  • 6 лютого Ігор Абрамович, обраний від забороненої партії ОПЗЖ, написав заяву про складання мандата.

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Теми: Верховна РадаОПЗЖ
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