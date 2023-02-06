В окуповане Новотроїцьке прибули агенти ФСБ і посилюють фільтрацію – Генштаб

На окупованих територіях Херсонської області росіяни посилюють фільтраційні заходи. Зокрема, в Новотроїцьке прибули співробітники ФСБ РФ.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Деталі: Повідомляється, що агенти спецслужби проводитимуть у місті перевірки населення з проукраїнською позицією.

Також, за даними Генштабу, ворог продовжує на окупованих територіях заходи з примусової паспортизації населення. Так, в Кремінній Луганської області працівникам так званих "державних підприємств ЛНР", які не перебувають в черзі на отримання російського паспорта, знижують зарплатню на 30%.

А для поповнення втрат в живій силі, крім мобілізації, окупанти також проводять пропагандистсько-агітаційну роботу серед молоді. Так, в школах Скадовського району Херсонської області створюються кадетські класи з посиленою військовою підготовкою. Російські загарбники обіцяють, що випускникам цих класів нібито будуть надаватися пільги при вступі на контрактну військову службу у вигляді призначення на сержантські посади.