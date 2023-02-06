Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В окуповане Новотроїцьке прибули агенти ФСБ і посилюють фільтрацію – Генштаб

Євген КізіловПонеділок, 6 лютого 2023, 17:35
В окуповане Новотроїцьке прибули агенти ФСБ і посилюють фільтрацію – Генштаб
фото з росзмі

На окупованих територіях Херсонської області росіяни посилюють фільтраційні заходи. Зокрема, в Новотроїцьке прибули співробітники ФСБ РФ.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Деталі: Повідомляється, що агенти спецслужби проводитимуть у місті перевірки населення з проукраїнською позицією.

Реклама:

Також, за даними Генштабу, ворог продовжує на окупованих територіях заходи з примусової паспортизації населення. Так, в Кремінній Луганської області працівникам так званих "державних підприємств ЛНР", які не перебувають в черзі на отримання російського паспорта, знижують зарплатню на 30%.

А для поповнення втрат в живій силі, крім мобілізації, окупанти також проводять пропагандистсько-агітаційну роботу серед молоді. Так, в школах Скадовського району Херсонської області створюються кадетські класи з посиленою військовою підготовкою. Російські загарбники обіцяють, що випускникам цих класів нібито будуть надаватися пільги при вступі на контрактну військову службу у вигляді призначення на сержантські посади.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: фільтраціяокупаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
фільтрація
Окупанти посилили фільтраційні заходи на Херсонщині – Генштаб
ФСБ проводить фільтраційні заходи в Криму – Генштаб
На Херсонщині 200 мешканців села вивезли на "фільтрацію", в їхні будинки заселяються окупанти – Генштаб
Останні новини
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
12:52
Путін заявив, що продовжить наступ на Україну
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили
12:26
Росіян на Куп’янському напрямку косить "мишача лихоманка" − ГУР
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
Усі новини...
Реклама: