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На Херсонщині 200 мешканців села вивезли на "фільтрацію", в їхні будинки заселяються окупанти – Генштаб

"Українська правда"П'ятниця, 3 березня 2023, 06:52
На Херсонщині 200 мешканців села вивезли на фільтрацію, в їхні будинки заселяються окупанти – Генштаб
Російські окупанти. Фото з відкритих джерел

Близько 200 мешканців села Бойове Херсонської області окупанти вивезли для проведення так званих фільтраційних заходів, в їхні будинки розквартировують російських найманців.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Представники так званої окупаційної влади здійснюють тиск на місцеве населення з метою привласнення земельних ділянок. Більшість жителів населеного пункту Бойове Херсонської області відмовилися передавати свої приватні ділянки на баланс місцевої окупаційної адміністрації.

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Станом на 1 березня цього року близько 200 осіб з цього села вивезено у невідомому напрямку для проведення так званих фільтраційних заходів, а в їхні будинки розквартировують російських найманців".

Деталі: Також повідомляється, що російські загарбники продовжують грабувати населення на тимчасово захопленій території Запорізької області.

Зокрема, йдеться у зведенні Генштабу, з початку лютого 2023 року російські найманці почали активно забирати автомобілі в жителів, які не отримали російські паспорти.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: За даними Центру національного спротиву, окупаційна так звана адміністрація Запорізької області вже два місяці не виплачує заробітну плату бюджетникам.  

Теми: ГенштабХерсонська областьфільтрація
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