На Херсонщині 200 мешканців села вивезли на "фільтрацію", в їхні будинки заселяються окупанти – Генштаб

Близько 200 мешканців села Бойове Херсонської області окупанти вивезли для проведення так званих фільтраційних заходів, в їхні будинки розквартировують російських найманців.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Представники так званої окупаційної влади здійснюють тиск на місцеве населення з метою привласнення земельних ділянок. Більшість жителів населеного пункту Бойове Херсонської області відмовилися передавати свої приватні ділянки на баланс місцевої окупаційної адміністрації.

Станом на 1 березня цього року близько 200 осіб з цього села вивезено у невідомому напрямку для проведення так званих фільтраційних заходів, а в їхні будинки розквартировують російських найманців".

Деталі: Також повідомляється, що російські загарбники продовжують грабувати населення на тимчасово захопленій території Запорізької області.

Зокрема, йдеться у зведенні Генштабу, з початку лютого 2023 року російські найманці почали активно забирати автомобілі в жителів, які не отримали російські паспорти.

Нагадаємо: За даними Центру національного спротиву, окупаційна так звана адміністрація Запорізької області вже два місяці не виплачує заробітну плату бюджетникам.