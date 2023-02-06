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ЄС офіційно запросив Зеленського на саміт у Брюсселі

"Європейська правда"Понеділок, 6 лютого 2023, 21:20

Президент Європейської ради Шарль Мішель офіційно запросив Володимира Зеленського взяти участь у саміті Європейського Союзу 9-10 лютого у Брюсселі.

Про це, як пише "Європейська правда", оголосив його речник Баренд Лейтс.

"Президент Європейської ради запросив президента Володимира Зеленського взяти особисту участь у майбутньому саміті Європейської ради. З міркувань безпеки подальша інформація не надається", - написав він у Twitter.

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Як відомо, в четвер 27 лідерів ЄС зберуться в Брюсселі на саміт, де заплановані теми для обговорення – Україна, міграція та реакція блоку на закон про зниження інфляції в США. Особиста участь президента України в саміті дозволила б йому зустрітись із очільниками всіх членів Євросоюзу.

Раніше в понеділок видання Financial Times повідомило про плани ЄС, щоб Володимир Зеленський взяв участь у саміті лідерів країн-членів на цьому тижні. Джерела видання підкреслили, що проблеми з безпекою можуть зірвати візит українського президента.

Минулого тижня Зеленський допустив можливий особистий візит в Брюссель для висловлення вдячності за підтримку України, якщо буде шанс отримати далекобійну зброю та якщо візит дозволить ситуація з безпекою.

Теми: ЄСЗеленськийЄвропа
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