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ЕС официально пригласил Зеленского на саммит в Брюсселе

"Европейская правда"Понедельник, 6 февраля 2023, 21:20

Президент Европейского совета Шарль Мишель официально пригласил Владимира Зеленского принять участие в саммите Европейского Союза 9-10 февраля в Брюсселе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", объявил его представитель Баренд Лейтс.

"Президент Европейского совета пригласил президента Владимира Зеленского принять личное участие в предстоящем саммите Европейского совета. Из соображений безопасности дальнейшая информация не предоставляется", - написал он в Twitter.

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В четверг 27 лидеров ЕС соберутся в Брюсселе на саммит, где запланированные темы для обсуждения - Украина, миграция и реакция блока на закон о снижении инфляции в США. Личное участие президента Украины в саммите позволило бы ему встретиться с руководителями всех членов Евросоюза.

Ранее в понедельник издание Financial Times сообщило о планах ЕС, чтобы Владимир Зеленский принял участие в саммите лидеров стран-членов на этой неделе. Источники издания подчеркнули, что проблемы с безопасностью могут сорвать визит украинского президента.

На прошлой неделе Зеленский допустил возможный личный визит в Брюссель для выражения благодарности за поддержку Украины, если будет шанс получить дальнобойное оружие и если визит позволит ситуация с безопасностью.

Темы: ЕСЗеленскийЕвропа
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