Захисники за добу знищили понад 1 тисячу окупантів і 14 танків
Вівторок, 7 лютого 2023, 07:10
Росія у війні проти України вже втратила понад 133 тисячі солдатів, 3 245 танків, 2 232 артилерійські системи та 6 443 бойових броньованих машини.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.02.23 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 133 190 (+1 030) осіб ліквідовано,
- танків – 3 245 (+14) од,
- бойових броньованих машин – 6 443 (+28) од,
- артилерійських систем – 2 232 (+1) од,
- РСЗВ – 461 (+0) од,
- засобів ППО – 227 (+0) од,
- літаків – 294 (+0) од,
- гелікоптерів – 284 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 958 (+0) од,
- крилатих ракет – 796 (+0) од,
- кораблів/катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 107 (+3) од,
- спеціальної техніки – 208 (+5).
Дані уточнюються.