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Захисники за добу знищили понад 1 тисячу окупантів і 14 танків

Ірина БалачукВівторок, 7 лютого 2023, 07:10
Захисники за добу знищили понад 1 тисячу окупантів і 14 танків
Українські танкісти. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія у війні проти України вже втратила понад 133 тисячі солдатів, 3 245 танків, 2 232 артилерійські системи та 6 443 бойових броньованих машини.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.02.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 133 190 (+1 030) осіб ліквідовано,  
  • танків – 3 245 (+14) од,
  • бойових броньованих машин – 6 443 (+28) од,
  • артилерійських систем – 2 232 (+1) од,
  • РСЗВ – 461 (+0) од,
  • засобів ППО – 227 (+0) од,
  • літаків – 294 (+0) од,
  • гелікоптерів – 284 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 958 (+0) од,
  • крилатих ракет – 796 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 107 (+3) од,
  • спеціальної техніки – 208 (+5).

Дані уточнюються.

Теми: РосіявійнаГенштаб
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