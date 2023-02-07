Защитники за сутки уничтожили более 1 тысячи оккупантов и 14 танков
Вторник, 7 февраля 2023, 08:10
Россия в войне против Украины уже потеряла более 133 тысяч солдат, 3 245 танков, 2 232 артиллерийские системы и 6 443 боевых бронированных машины.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 133 190 (+1 030) человек ликвидировано,
- танков – 3 245 (+14) ед,
- боевых бронированных машин – 6 443 (+28) ед,
- артиллерийских систем – 2 232 (+1) ед,
- РСЗО – 461 (+0) ед,
- средств ПВО – 227 (+0) ед,
- самолетов – 294 (+0) ед,
- вертолетов – 284 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 958 (+0) ед,
- крылатых ракет – 796 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 107 (+3) ед,
- специальной техники – 208 (+5).
Данные уточняются.
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