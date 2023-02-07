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Защитники за сутки уничтожили более 1 тысячи оккупантов и 14 танков

Ирина БалачукВторник, 7 февраля 2023, 08:10
Украинские танкисты. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия в войне против Украины уже потеряла более 133 тысяч солдат, 3 245 танков, 2 232 артиллерийские системы и 6 443 боевых бронированных машины.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 133 190 (+1 030) человек ликвидировано, 
  • танков – 3 245 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин – 6 443 (+28) ед,
  • артиллерийских систем – 2 232 (+1) ед,
  • РСЗО – 461 (+0) ед,
  • средств ПВО – 227 (+0) ед,
  • самолетов – 294 (+0) ед,
  • вертолетов – 284 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 958 (+0) ед,
  • крылатых ракет – 796 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 107 (+3) ед,
  • специальной техники – 208 (+5).

Данные уточняются.

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Темы: РосcиявойнаГенштаб
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