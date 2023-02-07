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Інституції ЄС сваряться через витік подробиць можливого візиту Зеленського - ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 7 лютого 2023, 11:46

Після витоку інформації про можливий візит президента України Володимира Зеленського до Брюсселя спалахнули взаємні звинувачення серед офіційних осіб ЄС, що викликало занепокоєння щодо його безпеки.

Про це пише The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Минулого тижня Зеленський допустив можливий особистий візит в Брюссель для висловлення вдячності за підтримку України, якщо буде шанс отримати далекобійну зброю та якщо візит дозволить ситуація з безпекою.

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Згодом стало відомо, що Зеленський може приїхати до Брюсселя цього четверга, щоб особисто зустрітися з лідерами ЄС на саміті та виступити перед Європейським парламентом на позачерговій сесії.

Приблизно за 48 годин до обговорюваної поїздки до Брюсселя про візит повідомили італійські ЗМІ, а пізніше оголосили в твіттері Європейської народної партії (ЄНП). "Ми з нетерпінням чекаємо можливості вітати вас у Брюсселі, пане президенте", – йдеться у твіті. Публікація була швидко видалена, але Politico зробила скріншот.

 

Президент Європейської ради Шарль Мішель, який організовує саміти ЄС, вважає Європейський парламент відповідальним за витік інформації. Його речник не підтвердив і не спростував візит, сказавши: "Є відкрите запрошення президента Зеленського відвідати Брюссель".

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Ця сварка стала збентеженням для президента Європейського парламенту Роберти Метсоли, чиїх чиновників звинувачують у витоку інформації. Вона також є членом групи ЄНП, яка повідомила про візит.

Суперечка показує, як конкуруючі інституції ЄС намагаються продемонструвати солідарність з Україною та підтримку Зеленського. Окремо дипломати ЄС заявили, що Мішель і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн змагаються, щоб продемонструвати підтримку Україні.

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