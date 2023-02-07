Институты ЕС ссорятся из-за утечки подробностей возможного визита Зеленского - СМИ

После утечки информации о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель вспыхнули взаимные обвинения среди официальных лиц ЕС, что вызвало беспокойство по поводу его безопасности.

Об этом пишет The Guardian, сообщает "Европейская правда".

На прошлой неделе Зеленский допустил возможный личный визит в Брюссель для выражения благодарности за поддержку Украины, если будет шанс получить дальнобойное оружие и если визит позволит ситуация с безопасностью.

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Впоследствии стало известно, что Зеленский может приехать в Брюссель в этот четверг, чтобы лично встретиться с лидерами ЕС на саммите и выступить перед Европейским парламентом на внеочередной сессии.

Примерно за 48 часов до обсуждаемой поездки в Брюссель о визите сообщили итальянские СМИ, а позже объявили в твиттере Европейской народной партии (ЕНП). "Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать вас в Брюсселе, господин президент", - говорится в твите. Публикация была быстро удалена, но Politico сделала скриншот.

Президент Европейского совета Шарль Мишель, который организует саммиты ЕС, считает Европейский парламент ответственным за утечку информации. Его представитель не подтвердил и не опроверг визит, сказав: "Есть открытое приглашение президента Зеленского посетить Брюссель".

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Спор показывает, как конкурирующие институты ЕС пытаются продемонстрировать солидарность с Украиной и поддержку Зеленского. Отдельно дипломаты ЕС заявили, что Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен соревнуются, чтобы продемонстрировать поддержку Украине.