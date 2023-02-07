Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Институты ЕС ссорятся из-за утечки подробностей возможного визита Зеленского - СМИ

"Европейская правда"Вторник, 7 февраля 2023, 11:46

После утечки информации о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель вспыхнули взаимные обвинения среди официальных лиц ЕС, что вызвало беспокойство по поводу его безопасности.

Об этом пишет The Guardian, сообщает "Европейская правда".

На прошлой неделе Зеленский допустил возможный личный визит в Брюссель для выражения благодарности за поддержку Украины, если будет шанс получить дальнобойное оружие и если визит позволит ситуация с безопасностью.

Реклама:

Впоследствии стало известно, что Зеленский может приехать в Брюссель в этот четверг, чтобы лично встретиться с лидерами ЕС на саммите и выступить перед Европейским парламентом на внеочередной сессии.

Примерно за 48 часов до обсуждаемой поездки в Брюссель о визите сообщили итальянские СМИ, а позже объявили в твиттере Европейской народной партии (ЕНП). "Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать вас в Брюсселе, господин президент", - говорится в твите. Публикация была быстро удалена, но Politico сделала скриншот.

 

Президент Европейского совета Шарль Мишель, который организует саммиты ЕС, считает Европейский парламент ответственным за утечку информации. Его представитель не подтвердил и не опроверг визит, сказав: "Есть открытое приглашение президента Зеленского посетить Брюссель".

ВИДЕО ДНЯ

Спор показывает, как конкурирующие институты ЕС пытаются продемонстрировать солидарность с Украиной и поддержку Зеленского. Отдельно дипломаты ЕС заявили, что Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен соревнуются, чтобы продемонстрировать поддержку Украине.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Последние новости
10:19
Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу
10:03
В Киеве достали погибшего из-под завалов и резко возросло количество раненых
09:59
фотоРакетная атака: в Днепропетровской области четверо погибших
09:58
СМИ: Турция хочет использовать двигатели для F-16 в производстве собственных истребителей
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
09:47
Франция, Германия, Великобритания и США осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана
09:41
Одесская область: 2 погибших и 10 раненых из-за утренней атаки, среди них дети - ОВА
09:39
фото, дополнено от 08:36Во Львове − попадание в жилой дом, повреждены 3 школы и садик: есть погибший и пострадавшие
09:27
Военные смогут сами определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели
Все новости...
Реклама: