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Польща відправить Україні третій пакет енергетичної допомоги

Ольга Глущенко Середа, 8 лютого 2023, 02:57
Фото: Getty images

Найближчим часом Польща скерує в Україну третій пакет обладнання, необхідного для відновлення енергетичного сектора.

Джерело: заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Найближчими днями буде третій пакет допомоги з енергетичним обладнанням для України".

Деталі: За його словами, польські енергетичні компанії організовують постачання в Україну обладнання, необхідного для енергетичного сектора України.

Він нагадав, що перший пакет надійшов до України з Польщі наприкінці листопада, другий – наприкінці грудня. Більшу частину допомоги було доправлено на Хмельницьку АЕС.

Заступник міністра уточнив, що допомогу в енергетичному секторі надають урядове агентство стратегічних резервів Польщі та міністерством клімату і довкілля.

Вавжик підкреслив, що Польща є координатором серед країн Євросоюзу у справі підтримки України в енергетичній сфері. Він також нагадав, що 26 січня в Польщі відкрився Енергетичний хаб, завдяки якому ЄС надаватиме нашій країні відповідну допомогу.

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Теми: Польщаенергетика
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