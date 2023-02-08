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Польша отправит Украине третий пакет энергетической помощи

Ольга ГлущенкоСреда, 8 февраля 2023, 01:57
Польша отправит Украине третий пакет энергетической помощи
Фото: Getty images

В ближайшее время Польша направит в Украину третий пакет оборудования, необходимого для восстановления энергетического сектора.

Источник: заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик, цитирует Укринформ

Прямая речь: "В ближайшие дни будет третий пакет помощи с энергетическим оборудованием для Украины".

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Детали: По его словам, польские энергетические компании организуют поставки в Украину оборудования, необходимого для энергетического сектора Украины.

Он напомнил, что первый пакет поступил в Украину из Польши в конце ноября, второй - в конце декабря. Большая часть помощи была доставлена на Хмельницкую АЭС.

Замминистра уточнил, что помощь в энергетическом секторе оказывают правительственное агентство стратегических резервов Польши и министерством климата и окружающей среды.

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Вавжик подчеркнул, что Польша является координатором среди стран Евросоюза в деле поддержки Украины в энергетической сфере. Он также напомнил, что 26 января в Польше открылся Энергетический хаб, благодаря которому ЕС будет предоставлять нашей стране соответствующую помощь.

Знать больше: Как война заставила Польшу пересматривать свою энергетическую политику

Темы: Польшаэнергетика
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