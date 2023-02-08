Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія спробує наступати на Харківську чи Запорізьку області – Данілов

Олена РощінаСереда, 8 лютого 2023, 13:11
Олексій Данілов, фото Офісу президента

Київ припускає, що Москва зробить Харківську чи Запорізьку області України цілями очікуваного наступу РФ, спрямованого на те, щоб перехопити ініціативу у війні.

Джерело: секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю "Reuters" 7 лютого

Деталі: Секретар РНБО заявив, що російські війська промацують оборону України в частково окупованій Запорізькій області, якою проходить контрольований росіянами сухопутний шлях між окупованими сходом України і Кримом.

Він сказав, що Київ "не виключає" нового російського наступу в Харківській області, звідки московські війська були відбиті блискавичним українським контрнаступом минулого літа.

Пряма мова Данілова: "Спроби наступу або в харківському, або в запорізькому напрямку, звичайно, будуть зроблені. Наскільки вони будуть успішними, залежатиме від нас".

Деталі: Українські високопосадовці, включно з президентом Володимиром Зеленським, заявили, що Кремль спробує здійснити ще один масштабний наступ за допомогою свіжомобілізованих військ у найближчі тижні.

Данілов повторив попередні прогнози про те, що Росія все ще хоче захопити повністю Донецьку й Луганську області, які Москва оголосила своєю територією минулого року на "референдумах", які Київ і Захід визнали фіктивними.

ВІДЕО ДНЯ

Бої точаться, зокрема, навколо підконтрольного українському уряду Бахмута в Донецькій області. Російські війська вже кілька тижнів намагаються оточити і захопити це місто ціною величезних втрат.

За словами Данілова, Київ очікує, що Росія намагатиметься досягти наочних результатів до річниці свого повномасштабного вторгнення 24 лютого.

"Вони повинні мати, що показати перед своїм народом, і мати велике бажання зробити щось велике, як вони це бачать, до цієї дати", – сказав секретар РНБОУ.

Раніше лунали заяви, що російські війська можуть спробувати атакувати з боку Білорусі на північному заході. Але Данілов сказав, що "сумнівно, що вони зможуть наступати з цього напрямку", тому що "там явно недостатньо сил".

Україна також планує весняний наступ, очікуючи на поставку обіцяних західних бойових танків і ракет більшої дальності, в тому числі нової ракетної системи зі США, яка подвоїть дальність удару українських військ.

Але Данілов сказав, що важка бронетехніка та артилерійські снаряди, особливо калібру 155 мм, є однією з нагальних потреб Києва, оскільки Україна стикається з потенційним новим наступом російської важкої вогневої сили.

"Дуже багато питань залежить від кількості поставок снарядів. Тому що якщо у вас є зброя, але немає чим стріляти, то це виклик", – зазначив секретар РНБОУ.

Цьому передувало: 

  • 1 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Київ очікує наступу російської армії на двох напрямках: на сході (Донбасі) чи на півдні; а секретар РНБО Олексій Данілов не виключив нову атаку з півночі, півдня і сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року.
  • Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький припустив, що президент Росії Володимир Путін хоче атакувати з двох чи трьох різних напрямків і знову напасти на Київ.
  • 5 лютого британське видання "Financial Times" із посиланням на неназваного радника ЗСУ писало, що Росія планує розпочати новий масштабний наступ у наступні 10 днів з метою окупації всього Донбасу, а тим часом нарощує свої війська на півдні Донецької області, перекидаючи додаткові сили під Маріуполь.
  • 13 січня мелітопольський міський голова Іван Федоров повідомляв, що в окупований Мелітополь Запорізької області продовжують прибувати окупанти – і росіян у місті вже більше, ніж місцевих мешканців.

Читайте УП В Google News

Теми: ДаніловвійнаХарківська областьЗапорізька область
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

оновлено від 08:32По всій Україні 3,5 години тривала повітряна тривога

Нардепа від ОПЗЖ Волошина підозрюють у держзраді

Російські ракети залетіли в повітряний простір країни НАТО

Верховна Рада хоче заткати нардепів, які інформують про її рішення раніше дозволеного

До дати вторгнення в Україну в Москві планують масштабний концерт за участю Путіна

фотоДБР та СБУ у п'ятницю проводять обшуки по всій вертикалі митниці

Усі новини...
Данілов
Данілов натякнув, що Україна вже може завдавати удари по території Росії
"Україна – не Корея": Данілов відповів Медведєву щодо поділу по "38 паралелі"
Москва через посередників починає "благати" про переговори – Данілов
Останні новини
12:33
Міноборони Румунії не підтверджує інформацію про російську ракету над своєю територією
12:24
МЗС Молдови після прольоту російської ракети викликало посла Росії
12:19
Російська ракета впала біля автобусної зупинки на Львівщині – ОВА
12:14
Посол ЄС побачив зв’язок між ракетною атакою РФ і візитом Зеленського до столиць Європи
12:10
РФ скорочує видобуток нафти у відповідь на стелю цін від країн G7, ціни підскочили
12:07
На Хмельниччині росіяни поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, 1 ракету збили - ОВА
12:05
Над Одещиною збили 13 ракет, над Києвом – 10 – ОВА
12:01
оновлено від 08:32По всій Україні 3,5 години тривала повітряна тривога
11:59
Детектива БЕБ затримали за "кришування" грального бізнесу в Києві
11:52
Нардепа від ОПЗЖ Волошина підозрюють у держзраді
Усі новини...