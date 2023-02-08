Росія спробує наступати на Харківську чи Запорізьку області – Данілов

Київ припускає, що Москва зробить Харківську чи Запорізьку області України цілями очікуваного наступу РФ, спрямованого на те, щоб перехопити ініціативу у війні.

Джерело: секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю "Reuters" 7 лютого

Деталі: Секретар РНБО заявив, що російські війська промацують оборону України в частково окупованій Запорізькій області, якою проходить контрольований росіянами сухопутний шлях між окупованими сходом України і Кримом.

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Він сказав, що Київ "не виключає" нового російського наступу в Харківській області, звідки московські війська були відбиті блискавичним українським контрнаступом минулого літа.

Пряма мова Данілова: "Спроби наступу або в харківському, або в запорізькому напрямку, звичайно, будуть зроблені. Наскільки вони будуть успішними, залежатиме від нас".

Деталі: Українські високопосадовці, включно з президентом Володимиром Зеленським, заявили, що Кремль спробує здійснити ще один масштабний наступ за допомогою свіжомобілізованих військ у найближчі тижні.

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Данілов повторив попередні прогнози про те, що Росія все ще хоче захопити повністю Донецьку й Луганську області, які Москва оголосила своєю територією минулого року на "референдумах", які Київ і Захід визнали фіктивними.

Бої точаться, зокрема, навколо підконтрольного українському уряду Бахмута в Донецькій області. Російські війська вже кілька тижнів намагаються оточити і захопити це місто ціною величезних втрат.

За словами Данілова, Київ очікує, що Росія намагатиметься досягти наочних результатів до річниці свого повномасштабного вторгнення 24 лютого.

"Вони повинні мати, що показати перед своїм народом, і мати велике бажання зробити щось велике, як вони це бачать, до цієї дати", – сказав секретар РНБОУ.

Раніше лунали заяви, що російські війська можуть спробувати атакувати з боку Білорусі на північному заході. Але Данілов сказав, що "сумнівно, що вони зможуть наступати з цього напрямку", тому що "там явно недостатньо сил".

Україна також планує весняний наступ, очікуючи на поставку обіцяних західних бойових танків і ракет більшої дальності, в тому числі нової ракетної системи зі США, яка подвоїть дальність удару українських військ.

Але Данілов сказав, що важка бронетехніка та артилерійські снаряди, особливо калібру 155 мм, є однією з нагальних потреб Києва, оскільки Україна стикається з потенційним новим наступом російської важкої вогневої сили.

"Дуже багато питань залежить від кількості поставок снарядів. Тому що якщо у вас є зброя, але немає чим стріляти, то це виклик", – зазначив секретар РНБОУ.

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