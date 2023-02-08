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Повітряну тривогу оголошували в Києві та низці областей

Валентина РоманенкоСереда, 8 лютого 2023, 15:46
скриншот

Повітряну тривогу оголошували вдень 8 лютого в Києві, області та низці регіонів України.

Джерело: мапа alerts.in.ua

Деталі: Приблизно о 15.40 сигнал тривоги пролунав у столиці, Київській, Черкаській, Чернігівський, Сумській та Запорізькій області.

Водночас за 7 хвилин у Києві оголосили відбій, ще за 2 хвилини червоний колір на мапі втратили Київська область та Черкащина. Поза тим тривогу пізніше оголошували в Харківській, Дніпропетровській, Донецькій і Полтавській області. 

Станом на 16.20 пермаментно "тривожні" лише окупований Крим та Луганщина.

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Теми: повітряна тривогаКиїв
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