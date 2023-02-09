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В "Укрзалізниці" викрили зрадника, який працював на ФСБ і коригував удари по Києву

Альона Мазуренко Четвер, 9 лютого 2023, 11:13
фото: СБУ

Служба безпеки повідомляє, що викрила російського агента у лавах "Укрзалізниці", який працював на ФСБ і коригував ракетні удари по Києву.

Джерело: Служба безпеки

Дослівно: "Російським агентом виявився діючий посадовець регіональної філії "Південно-Західна залізниця", якого спецслужба РФ залучила до негласної співпраці після повномасштабного вторгнення.

У разі захоплення регіону загарбники обіцяли своєму поплічнику лояльне ставлення та керівні посади в окупаційних адміністраціях".

Деталі: Чоловік перебував на постійному зв’язку з кадровим співробітником ФСБ, який координував його діяльність.

Окупантів цікавили розвіддані про час та місце пересування військових ешелонів з озброєнням та боєприпасами ЗСУ.

Також ворожий поплічник намагався передати окупантам координати об’єктів енергогенеруючих підприємств у Києві.

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Повідомлється, що співробітники СБУ спрацювали на випередження і своєчасно викрили російського агента, якого затримали у Чернігові.

У чоловіка виявили смартфони із листуванням з представником ФСБ.

Агенту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує покарання – до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

 
 
 

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Теми: СБУУкрзалізниця
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