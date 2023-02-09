Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В "Укрзалізниці" викрили зрадника, який працював на ФСБ і коригував удари по Києву

Альона Мазуренко Четвер, 9 лютого 2023, 10:13
В Укрзалізниці викрили зрадника, який працював на ФСБ і коригував удари по Києву
фото: СБУ

Служба безпеки повідомляє, що викрила російського агента у лавах "Укрзалізниці", який працював на ФСБ і коригував ракетні удари по Києву.

Джерело: Служба безпеки

Дослівно: "Російським агентом виявився діючий посадовець регіональної філії "Південно-Західна залізниця", якого спецслужба РФ залучила до негласної співпраці після повномасштабного вторгнення.

Реклама:

У разі захоплення регіону загарбники обіцяли своєму поплічнику лояльне ставлення та керівні посади в окупаційних адміністраціях".

Деталі: Чоловік перебував на постійному зв’язку з кадровим співробітником ФСБ, який координував його діяльність.

Окупантів цікавили розвіддані про час та місце пересування військових ешелонів з озброєнням та боєприпасами ЗСУ.

ВІДЕО ДНЯ

Також ворожий поплічник намагався передати окупантам координати об’єктів енергогенеруючих підприємств у Києві.

Повідомлється, що співробітники СБУ спрацювали на випередження і своєчасно викрили російського агента, якого затримали у Чернігові.

У чоловіка виявили смартфони із листуванням з представником ФСБ.

Агенту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує покарання – до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

 
 
 

Теми: СБУУкрзалізниця
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
СБУ
СБУ атакувала аеродром у Курську 27 серпня картонними дронами – джерела
У Полтаві затримали фітнес-тренера, який ображав військових
СБУ затримала екскомандира луганських "Прізраков": ховався в Одесі
Останні новини
13:41
Путін доручив Шойгу модернізувати зброю і збільшити її кількість
13:25
фотоРій ворожих FPV атакував на Запорізькому напрямку: прикордонники влаштували трощу дронів
13:25
Росія пригрозила "агресивній Фінляндії" після підписання угоди зі США
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
12:52
Путін заявив, що продовжить наступ на Україну
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
Усі новини...
Реклама: