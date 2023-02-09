В "Укрзализныце" разоблачили предателя, который работал на ФСБ и корректировал удары по Киеву

Служба безопасности сообщает, что разоблачила российского агента в рядах "Укрзализныци", который работал на ФСБ и корректировал ракетные удары по Киеву.

Источник: Служба безопасности

Дословно: "Российским агентом оказался действующий чиновник регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", которого спецслужба РФ привлекла к негласному сотрудничеству после полномасштабного вторжения.

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В случае захвата региона захватчики обещали своему приспешнику лояльное отношение и руководящие должности в оккупационных администрациях".

Детали: Мужчина находился на постоянной связи с кадровым сотрудником ФСБ, который координировал его деятельность.

Оккупантов интересовали разведданные о времени и месте передвижения военных эшелонов с вооружением и боеприпасами ВСУ.

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Также вражеский соратник пытался передать оккупантам координаты объектов энергогенерирующих предприятий в Киеве.

Сообщается, что сотрудники СБУ сработали на опережение и своевременно разоблачили российского агента, которого задержали в Чернигове.

У мужчины обнаружили смартфоны с перепиской с представителем ФСБ.

Агенту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленнику грозит наказание - до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.