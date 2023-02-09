Болгарія готова заветувати ядерні санкції проти РФ і хоче припинення війни - президент

Президент Болгарії Румен Радев виступив на саміті ЄС у четвер з коментарями, які суперечили думці більшості його колег, що прибули до Брюсселя на зустріч європейських лідерів.

Про це пише видання Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Радев закликав до миру в Україні в той час, коли президент Володимир Зеленський прибув до Брюсселя, щоб попросити більше зброї для звільнення окупованих Росією територій.

Радев, який представляє Болгарію на самітах ЄС, поки в країні немає регулярного уряду, виступає проти надання зброї Україні, хоча попередньому складу болгарського парламенту вдалося ухвалити таке рішення в листопаді минулого року.

Він стверджував, що надання зброї Україні дорівнює "гасінню пожежі бензином".

"Настав час, через рік після початку цієї кривавої війни, перенести акцент на заходи, спрямовані на її припинення, а також на відновлення всіх дипломатичних зусиль у пошуку мирного вирішення", - заявив Радев.

Він сказав, що Болгарія продовжуватиме підтримувати народ України "в міру наших можливостей", щоб допомогти пережити критичні зимові місяці. Болгарія, додав він, продовжить допомагати українським біженцям в країні "в міру своїх можливостей".

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"Але я закликатиму ЄС використати всю свою силу і всі свої інструменти, щоб ми могли повернути дебати в бік припинення війни і дипломатичних зусиль для досягнення миру", - додав він.

Відповідаючи на запитання про можливу нову хвилю санкцій, яка може охопити російський цивільний ядерний сектор, він сказав: "Болгарія не може прийняти санкції проти Росії".

"Болгарія не може прийняти санкції щодо ядерної енергетики, тому що вони безпосередньо вплинуть на нашу ядерну енергетику. Цього не можна допустити. Ми розглядаємо всі можливі сфери, де можливі (подальші санкції). Але там, де на карту поставлені наші інтереси, як у ядерній енергетиці, ми дуже уважно стежимо за цими питаннями", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи накладе Болгарія вето на санкції у сфері ядерної енергетики, підтвердив таку можливість: "Якщо буде потрібно, ми накладемо вето, так".

Відповідаючи на питання про те, чи закликатиме ЄС країни-члени надіслати більше зброї Україні, він сказав, що Болгарія вже прийняла таке рішення, посилаючись на голосування в парламенті в листопаді.

Однак він висловив сподівання, що "уряд вживатиме заходів, щоб цього не повторилося".

"Це кривава війна, і ми все рідше чуємо заклики до миру. Ми чуємо лише голос зброї, ми чуємо лише заклики до перемоги, хоча ніхто не може дати визначення, що означає перемога", - додав Радев.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв подальшу і фінансову підтримку Україні, але наголосив, що Угорщина належить до мирного табору.

Президентка Європарламенту Роберта Метсола 9 лютого, у день візиту Володимира Зеленського в Брюссель, закликала країни ЄС якомога швидше надати Україні далекобійні системи і бойові літаки.