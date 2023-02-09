Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Бельгія не може віддати винищувачі Україні – прем'єр

"Європейська правда"Четвер, 9 лютого 2023, 13:46

Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо Бельгії заявив, що його країна не може передати Україні винищувачі, оскільки сама їх потребує. 

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

Прем'єр сказав, що бельгійські винищувачі використовуються для захисту НАТО в країнах Балтії, а також повітряного простору Бельгії та Нідерландів.

Реклама:

"Нам дуже потрібні наші винищувачі, і ми не можемо їх віддати", - сказав де Кроо.

Раніше Польща заявила, що готова передати Києву винищувачі, але не робитиме це першою з країн НАТО. 

Нагадаємо, міністр оборони Британії Бен Воллес виключив можливість швидкого надання винищувачів Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Прем’єр Британії Ріші Сунак 8 лютого підтвердив, що Лондон готовий розглядати надання Україні винищувачів і рішення про навчання пілотів фактично є першим кроком до цього.

Теми: БельгіяавіаУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
Бельгія
Невідома країна викупила у Бельгії 50 танків "Leopard 1" для України – ЗМІ
Прем’єр Бельгії: Заколот у Росії мотивує ЄС надалі підтримувати Україну
Главі МЗС Бельгії загрожує вотум недовіри через візи для представників Ірану та РФ
Останні новини
13:41
Путін доручив Шойгу модернізувати зброю і збільшити її кількість
13:25
фотоРій ворожих FPV атакував на Запорізькому напрямку: прикордонники влаштували трощу дронів
13:25
Росія пригрозила "агресивній Фінляндії" після підписання угоди зі США
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
12:52
Путін заявив, що продовжить наступ на Україну
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
Усі новини...
Реклама: