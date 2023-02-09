Бельгія не може віддати винищувачі Україні – прем'єр

Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо Бельгії заявив, що його країна не може передати Україні винищувачі, оскільки сама їх потребує.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

Прем'єр сказав, що бельгійські винищувачі використовуються для захисту НАТО в країнах Балтії, а також повітряного простору Бельгії та Нідерландів.

"Нам дуже потрібні наші винищувачі, і ми не можемо їх віддати", - сказав де Кроо.

Раніше Польща заявила, що готова передати Києву винищувачі, але не робитиме це першою з країн НАТО.

Нагадаємо, міністр оборони Британії Бен Воллес виключив можливість швидкого надання винищувачів Україні.

Прем’єр Британії Ріші Сунак 8 лютого підтвердив, що Лондон готовий розглядати надання Україні винищувачів і рішення про навчання пілотів фактично є першим кроком до цього.