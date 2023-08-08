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Невідома країна викупила у Бельгії 50 танків "Leopard 1" для України – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 8 серпня 2023, 16:50
Невідома країна викупила у Бельгії 50 танків Leopard 1 для України – ЗМІ
Танки Leopard-1 у Бельгії, фото Getty Images

Вранці 7 серпня перші танки "Leopard 1" були відправлені з бельгійської території на українську, покупцем танків для України виступила неназвана країна.

Джерело: бельгійське видання "Business AM" із посиланням на джерела, які цитує "Європейська правда"

Деталі: 50 танків були повністю зняті з озброєння бельгійської армії кілька років тому. Під тиском необхідності додаткової економії армійське керівництво вирішило зняти з озброєння всю важку гусеничну техніку і замінити її більш легкими броньованими машинами на шинах.

Однак танки так і не потрапили до списку техніки, яку Бельгія постачає Україні.

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За словами міністра оборони Людівін Дедондер, вони занадто дорогі, щоб їх можна було ввести в експлуатацію. На початку цього року вона заявила: "Була проведена робота, щоб їх знову залатати, але компанія зараз просить до 500 тисяч євро за машину. Я розумію, що робота не безкоштовна, але маржа перебільшена".

Бельгія продала танки компанії OIP Systems лише за 15 тисяч євро за штуку, тобто за ціною старого заліза. В армії не вистачало ангарів, щоб розмістити списану техніку, тому вони продали її за демпінговими цінами.

Однак інша країна вирішила придбати "Leopard 1". 

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Після ретельної реконструкції перші машини вже вирушають до України через Німеччину та Італію. Дорогою їх оснастять новими системами озброєння.

Невідомо, яка саме країна придбала ці машини. Поки лише Німеччина, Данія та Нідерланди оголосили, що передадуть Україні викуплені у промисловості "Leopard 1".

"Business AM" зазначає, що на зберіганні у OIP залишиться велика кількість техніки, включно з зенітними танками "Gepard". Вони особливо затребувані в Україні, де виявилися придатними для збиття російських безпілотників. 

Близько 40 "Gepard" все ще стоять на складах OIP, але, за словами джерела в Міністерстві оборони, вони надто старі, щоб привести їх у дію. Однак інша посвячена особа вказує на те, що їх можна запустити, але не за ту ціну, яку Бельгія готова заплатити. Ця ціна сягатиме 2 мільйонів євро за кожен. 

Цьому передувало: Німеччина наприкінці липня відзвітувала про нову доставлену в Україну партію військової допомоги, серед якої – десять танків Leopard 1 A5. 

Уряд Швейцарії у червні не дозволив реекспорт майже сотні танків Leopard 1, які після модернізації у Німеччині мали передати Україні.

Теми: танкизброяБельгіядопомога Україні
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