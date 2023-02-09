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У Марганці від обстрілів постраждали дитина і троє дорослих

Олена РощінаЧетвер, 9 лютого 2023, 21:20

У місті Марганець Дніпропетровської області 9 лютого внаслідок обстрілів поранення отримали чотири людини, серед них дитина.

Джерело: новопризначений голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Після сьогоднішніх ударів по Марганцю з’явилися нові подробиці. На жаль, невтішні.

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Під час трьох обстрілів міста росіяни поранили 4 людини. Серед них дитина. Троє ушпиталені в стані середньої тяжкості". 

Деталі: Пошкоджено щонайменше 18 приватних будинків, 9 господарчих споруд, 4 автівки. Понівечено 3 адмінбудівлі, спортшколу, магазин, кав'ярню та пошту. 

Теми: Дніпропетровська областьобстрілвійна
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