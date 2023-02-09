Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Марганці від обстрілів постраждали дитина і троє дорослих

Олена РощінаЧетвер, 9 лютого 2023, 22:20

У місті Марганець Дніпропетровської області 9 лютого внаслідок обстрілів поранення отримали чотири людини, серед них дитина.

Джерело: новопризначений голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Після сьогоднішніх ударів по Марганцю з’явилися нові подробиці. На жаль, невтішні.

Під час трьох обстрілів міста росіяни поранили 4 людини. Серед них дитина. Троє ушпиталені в стані середньої тяжкості". 

Деталі: Пошкоджено щонайменше 18 приватних будинків, 9 господарчих споруд, 4 автівки. Понівечено 3 адмінбудівлі, спортшколу, магазин, кав'ярню та пошту. 

ВІДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Теми: Дніпропетровська областьобстрілвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Данілов: Росіяни вже почали "великий наступ", але мають з ним великі проблеми

У "Слузі народу" хочуть уточнити законопроєкт, аби міністром оборони міг стати військовий

Зеленський заявив про значні результати в захисті від агентів РФ, анонсує кроки РНБО

Президентка Косова: Найманці "Вагнера" допомагають Сербії готувати напад

Проєкт резолюції ООН закликає до миру, що збереже цілісність України – AP

фотоПерша партія зенітних гармат L-70, які передає Литва, вже в Україні

Усі новини...
Дніпропетровська область
Росіяни обстріляли Марганець із важкої артилерії: поранено двох жінок та 12-річну дівчинку
На Дніпропетровщині спрацювала ППО, ЗМІ повідомляють про вибухи у Сумах
Уряд погодив призначення трьох голів ОВА
Останні новини
22:09
Данілов: Росіяни вже почали "великий наступ", але мають з ним великі проблеми
21:53
Данілов анонсує рішення РНБО: Щодо митниці й інших органів була не одноразова акція
21:05
В Італії заарештували євродепутата-фігуранта "Катаргейту"
20:42
У Києві й 3 областях у неділю не планують відключати електрику
20:30
У "Слузі народу" хочуть уточнити законопроєкт, аби міністром оборони міг стати військовий
20:20
Магучіх встановила новий найкращий результат сезону в світі
20:05
До "Гвардії наступу" вже подали понад 20 тисяч заяв
20:00
Українські посвідчення водія у Польщі залишаться чинними до кінця року
19:42
У Раді планують виключити Льовочкіна з комітету нацбезпеки і оборони
19:39
На лівому березі Києва й на Оболоні можуть бути звуки вибухів – КМВА
Усі новини...