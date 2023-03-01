Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ворог вночі вдарив по Нікополю, пошкоджені транспортне і промислові підприємства

Ольга Глущенко Середа, 1 березня 2023, 06:38
Ворог вночі вдарив по Нікополю, пошкоджені транспортне і промислові підприємства
наслідки обстрілів, фото з тг Лисака

У Нікопольському районі росіяни за ніч обстріляли з важкої артилерії чотири громади, у Нікополі пошкоджені транспортне і три промислових підприємства.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак

Деталі: Ворог з важкої артилерії бив по району 8 разів. Під обстрілами опинилися Нікопольська, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади.

Реклама:

Лисак зазначив, що в самому Нікополі пошкоджень зазнали транспортне і три промислових підприємства, дорожнє полотно, лінії електропередач.

У Мирівській громаді є руйнування агрофірми та магазину. Побиті півдесятка будинків і господарських споруд, авто, скутер. Пошкоджені електромережа та газогін.

"На решті територій ще працюють рятувальники та встановлюють наслідки атак", – додав голо ОВА.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: НікопольобстрілДніпропетровська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
Нікополь
4 людей постраждали на Дніпропетровщині від російського дрона
Ворог двічі вдарив по Нікополю: застосував безпілотник і артилерію
Росіяни вдарили по Нікополю з важкої артилерії: є постраждала і пошкодження
Останні новини
13:46
В Україну знову йдуть дощі зі снігом
13:41
Путін доручив Шойгу модернізувати зброю і збільшити її кількість
13:25
фотоРій ворожих FPV атакував на Запорізькому напрямку: трощу дронів влаштували прикордонники
13:25
Росія пригрозила "агресивній Фінляндії" після підписання угоди зі США
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
12:52
Путін заявив, що продовжить наступ на Україну
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
Усі новини...
Реклама: