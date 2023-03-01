Ворог вночі вдарив по Нікополю, пошкоджені транспортне і промислові підприємства

У Нікопольському районі росіяни за ніч обстріляли з важкої артилерії чотири громади, у Нікополі пошкоджені транспортне і три промислових підприємства.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак

Деталі: Ворог з важкої артилерії бив по району 8 разів. Під обстрілами опинилися Нікопольська, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади.

Лисак зазначив, що в самому Нікополі пошкоджень зазнали транспортне і три промислових підприємства, дорожнє полотно, лінії електропередач.

У Мирівській громаді є руйнування агрофірми та магазину. Побиті півдесятка будинків і господарських споруд, авто, скутер. Пошкоджені електромережа та газогін.

"На решті територій ще працюють рятувальники та встановлюють наслідки атак", – додав голо ОВА.