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Ворог вночі вдарив по Нікополю, пошкоджені транспортне і промислові підприємства

Ольга Глущенко Середа, 1 березня 2023, 07:38
наслідки обстрілів, фото з тг Лисака

У Нікопольському районі росіяни за ніч обстріляли з важкої артилерії чотири громади, у Нікополі пошкоджені транспортне і три промислових підприємства.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак

Деталі: Ворог з важкої артилерії бив по району 8 разів. Під обстрілами опинилися Нікопольська, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади.

Лисак зазначив, що в самому Нікополі пошкоджень зазнали транспортне і три промислових підприємства, дорожнє полотно, лінії електропередач.

У Мирівській громаді є руйнування агрофірми та магазину. Побиті півдесятка будинків і господарських споруд, авто, скутер. Пошкоджені електромережа та газогін.

"На решті територій ще працюють рятувальники та встановлюють наслідки атак", – додав голо ОВА.

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Теми: НікопольобстрілДніпропетровська область
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