Росія вигадала "радіоактивну провокацію" України в Придністров'ї, Молдова назвала це брехнею

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що Україна нібито готує провокації біля невизнаного Придністров'я "з використанням радіоактивних матеріалів".

Про це сказала речниця МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє "Європейська правда".

"Міноборони Росії привертало увагу до провокації, яку готує київський режим, щоб звинуватити Збройні сили Російської Федерації в нібито заподіянні невибіркових ударів по радіаційно небезпечних об'єктах, що здатні призвести до витоку радіоактивних речовин і зараження місцевості...Не може не викликати занепокоєння і те, що подібні події відбуваються в безпосередній близькості від Придністров'я, навколо якого київський режим свідомо нагнітає напруженість", - сказала Захарова.

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В уряді Молдови назвали заяву Захарової брехнею. "Держустанови стежать за ситуацією і не підтверджують інформацію, поширювану російською стороною", - йдеться в повідомленні в урядовому Telegram-каналі.

Влада Молдови також закликала громадян зберігати спокій і стежити за офіційними джерелами інформації.

Слід зазначити, що Росія в останні тижні вже неодноразово звинувачувала Україну.

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23 лютого Міноборони Росії поширило неправдиву інформацію, що українські сили найближчим часом нібито планують влаштувати збройну провокацію в Придністров'ї. Влада Молдови та України це заперечувала.

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