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Синоптики прогнозують, що цей березень буде тепліший, ніж зазвичай

Ірина БалачукСереда, 1 березня 2023, 13:30
Синоптики прогнозують, що цей березень буде тепліший, ніж зазвичай
Фото pixabay.com

Укргідрометцентр прогнозує, що цьогорічний березень буде на кілька градусів тепліший, ніж зазвичай, а опади очікуються у межах норми.

Джерело: сайт Укргідрометцентру

Дослівно синоптики: "Середня місячна температура передбачається 2-7° тепла, що на 2° вище за норму.

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Місячна кількість опадів очікується 27-44 мм, на Закарпатті, в Карпатах та Кримських горах 49-98 мм, що в межах норми, лише у східних областях дещо менше за норму".

Деталі: Відзначається, що зазвичай середня місячна температура повітря у березні складає 0-6° тепла, на високогір’ї Карпат – 3° морозу.

Абсолютний мінімум температури становить 20-37° морозу, на Закарпатті та у південній частині 10-27° морозу; абсолютний максимум – 19-29° тепла, в Карпатах 14-15° тепла.

ВІДЕО ДНЯ

Середня місячна кількість опадів у березні зазвичай складає 26-51 мм, на Закарпатті та в гірських районах місцями 56-106 мм, на високогір’ї Карпат до 135 мм.

Теми: погода
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