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Синоптики прогнозируют, что этот март будет теплее, чем обычно

Ирина БалачукСреда, 1 марта 2023, 14:30
Фото pixabay.com

Укргидрометцентр прогнозирует, что нынешний март будет на несколько градусов теплее, чем обычно, а осадки ожидаются в пределах нормы.

Источник: сайт Укргидрометцентра

Дословно синоптики: "Средняя месячная температура предполагается 2-7° тепла, что на 2° выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается 27-44 мм, на Закарпатье, в Карпатах и Крымских горах 49-98 мм, что в пределах нормы, только в восточных областях немного меньше нормы".

Детали: Отмечается, что обычно средняя месячная температура воздуха в марте составляет 0-6° тепла, на высокогорье Карпат – 3° мороза.

Абсолютный минимум температуры составляет 20-37° мороза, на Закарпатье и в южной части 10-27° мороза; абсолютный максимум – 19-29° тепла, в Карпатах 14-15° тепла.

Среднее месячное количество осадков в марте обычно составляет 26-51 мм, на Закарпатье и в горных районах местами 56-106 мм, на высокогорье Карпат до 135 мм.

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Темы: погода
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