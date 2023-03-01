Клименко розповів, коли озвучать результати слідства щодо падіння вертольота МВС у Броварах

Слідство, що розслідує обставини трагедії падіння вертольота МВС у Броварах, зможе оприлюднити перші результати розслідування в кінці березня - на початку квітня.

Джерело: інтерв’ю міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка записане 21 лютого, яке показали в ефірі Національного телемарафону 1 березня, Інтерфакс-Україна

Деталі: Клименко так відповів на відповідне запитання: "Я думаю, що місяць-півтора, десь так".

Пряма мова: "Щойно буде закінчено всі експертизи, які ми проводили частково з нашими колегами з Франції, з AirBus, щойно будуть закінчені всі розслідування у нас у країні, тоді буде загальна картина, яку прокурори та представники ДБР та СБУ, які також ведуть це розслідування, зможуть донести до широкого загалу, і результати".

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