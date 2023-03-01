Клименко розповів, коли озвучать результати слідства щодо падіння вертольота МВС у Броварах
Слідство, що розслідує обставини трагедії падіння вертольота МВС у Броварах, зможе оприлюднити перші результати розслідування в кінці березня - на початку квітня.
Джерело: інтерв’ю міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка записане 21 лютого, яке показали в ефірі Національного телемарафону 1 березня, Інтерфакс-Україна
Деталі: Клименко так відповів на відповідне запитання: "Я думаю, що місяць-півтора, десь так".
Пряма мова: "Щойно буде закінчено всі експертизи, які ми проводили частково з нашими колегами з Франції, з AirBus, щойно будуть закінчені всі розслідування у нас у країні, тоді буде загальна картина, яку прокурори та представники ДБР та СБУ, які також ведуть це розслідування, зможуть донести до широкого загалу, і результати".
Передісторія:
- Вранці 18 січня у місті Бровари на Київщині поблизу дитячого садка упав гвинтокрил – спалахнула пожежа. У результаті катастрофи загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ: глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович, помічники та охорона міністра. Інформація про загальну кількість загиблих різнилась.
- За даними ДСНС, всього загинули 14 людей, серед яких – одна дитина.
- Служба безпеки розпочала провадження через падіння гелікоптера у Броварах,серед основних версій – порушення правил польоту, технічна несправність і умисні дії.
- Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 18 січня поклав виконання обов'язків міністра внутрішніх справ на голову Нацполіції Ігоря Клименка.
- У лютому слідство повідомило, що опитало більше 6 тисяч свідків трагедії.