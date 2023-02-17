Падіння вертольота МВС у Броварах: СБУ допитала тисячі свідків і готує сотню експертиз
П'ятниця, 17 лютого 2023, 17:39
Слідство, що розслідує обставини трагедії падіння вертольота МВС у Броварах, опитало більше 6 тисяч свідків.
Джерело: відповідь Служби безпеки України на запит Української правди
Дослівно: "Призначено більше 100 судових експертиз, допитано понад 6000 свідків тощо. У межах кримінального провадження перевіряється декілька версій щодо причини трагедії".
Деталі: Водночас в СБУ не повідомили, за якою статтею відкрито кримінальне провадження, але вказали, що про результати розслідування "громадськість обов’язково буде поінформовано".
Передісторія:
- Вранці 18 січня у місті Бровари на Київщині поблизу дитячого садка упав гвинтокрил – спалахнула пожежа. О 15.45 рятувальники повідомили про завершення пошукових робіт на місці авіакатастрофи.
- У результаті катастрофи загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ: глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович, помічники та охорона міністра. Інформація про загальну кількість загиблих різнилась.
- За даними ДСНС, всього загинули 14 людей, серед яких – одна дитина.
- Служба безпеки розпочала провадження через падіння гелікоптера у Броварах, серед основних версій – порушення правил польоту, технічна несправність і умисні дії.
- Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 18 січня поклав виконання обов'язків міністра внутрішніх справ на голову Нацполіції Ігоря Клименка.