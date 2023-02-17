Падіння вертольота МВС у Броварах: СБУ допитала тисячі свідків і готує сотню експертиз

Слідство, що розслідує обставини трагедії падіння вертольота МВС у Броварах, опитало більше 6 тисяч свідків.

Джерело: відповідь Служби безпеки України на запит Української правди

Дослівно: "Призначено більше 100 судових експертиз, допитано понад 6000 свідків тощо. У межах кримінального провадження перевіряється декілька версій щодо причини трагедії".

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Деталі: Водночас в СБУ не повідомили, за якою статтею відкрито кримінальне провадження, але вказали, що про результати розслідування "громадськість обов’язково буде поінформовано".

Передісторія: