Пригожин каже, що його відключили від спецзв'язку, щоб не просив боєприпаси
П'ятниця, 10 березня 2023, 03:52
Керівник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин поскаржився, що його відключили від спеціального зв'язку з органами російської влади через прохання надати найманцям снаряди.
Джерело: пресслужба Пригожина у Telegram
Пряма мова: "Для того, щоби я припинив просити боєприпаси, мені відключили всі телефони спеціального зв'язку в усіх офісах і підрозділах, а також заблокували всі перепустки до відомств, відповідальних за прийняття рішень".
Деталі: Засновник "Вагнера" також заявив, що тепер має можливість просити додаткові поставки снарядів лише через ЗМІ, що, власне, і планує робити.
Що цьому передувало:
- Раніше Євген Пригожин неодноразово звинувачував російське військове керівництво в тому, що "вагнерівцям" не дають боєприпаси, які є в наявності на складах.
- У лютому Пригожин продемонстрував на світлині втрати російських найманців, які начебто загинули 21 лютого через те, що керівництво регулярних військ не дає їм снаряди.
- Боти засновника ПВК "Вагнер", подивившись виступ Володимира Путіна на концерті в "Лужниках", заполонили соцмережі коментарями з вимогою дати найманцям снаряди.