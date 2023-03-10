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Пригожин каже, що його відключили від спецзв'язку, щоб не просив боєприпаси

"Українська правда"П'ятниця, 10 березня 2023, 03:52
Пригожин каже, що його відключили від спецзв'язку, щоб не просив боєприпаси
ЄВГЕН ПРИГОЖИН. ФОТО ТАСС

Керівник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин поскаржився, що його відключили від спеціального зв'язку з органами російської влади через прохання надати найманцям снаряди.

Джерело: пресслужба Пригожина у Telegram

Пряма мова: "Для того, щоби я припинив просити боєприпаси, мені відключили всі телефони спеціального зв'язку в усіх офісах і підрозділах, а також заблокували всі перепустки до відомств, відповідальних за прийняття рішень".

Деталі: Засновник "Вагнера" також заявив, що тепер має можливість просити додаткові поставки снарядів лише через ЗМІ, що, власне, і планує робити.

Що цьому передувало:

  • Раніше Євген Пригожин неодноразово звинувачував російське військове керівництво в тому, що "вагнерівцям" не дають боєприпаси, які є в наявності на складах.
  • У лютому Пригожин продемонстрував на світлині втрати російських найманців, які начебто загинули 21 лютого через те, що керівництво регулярних військ не дає їм снаряди.
  • Боти засновника ПВК "Вагнер", подивившись виступ Володимира Путіна на концерті в "Лужниках", заполонили соцмережі коментарями з вимогою дати найманцям снаряди.

Теми: ВагнерПригожинвійна
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