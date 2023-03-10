Пригожин каже, що його відключили від спецзв'язку, щоб не просив боєприпаси

Керівник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин поскаржився, що його відключили від спеціального зв'язку з органами російської влади через прохання надати найманцям снаряди.

Джерело: пресслужба Пригожина у Telegram

Пряма мова: "Для того, щоби я припинив просити боєприпаси, мені відключили всі телефони спеціального зв'язку в усіх офісах і підрозділах, а також заблокували всі перепустки до відомств, відповідальних за прийняття рішень".

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Деталі: Засновник "Вагнера" також заявив, що тепер має можливість просити додаткові поставки снарядів лише через ЗМІ, що, власне, і планує робити.

Що цьому передувало:

Раніше Євген Пригожин неодноразово звинувачував російське військове керівництво в тому, що "вагнерівцям" не дають боєприпаси, які є в наявності на складах.

У лютому Пригожин продемонстрував на світлині втрати російських найманців, які начебто загинули 21 лютого через те, що керівництво регулярних військ не дає їм снаряди.

Боти засновника ПВК "Вагнер", подивившись виступ Володимира Путіна на концерті в "Лужниках", заполонили соцмережі коментарями з вимогою дати найманцям снаряди.