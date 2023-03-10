Пригожин каже, що його відключили від спецзв'язку, щоб не просив боєприпаси

Керівник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин поскаржився, що його відключили від спеціального зв'язку з органами російської влади через прохання надати найманцям снаряди.

Джерело: пресслужба Пригожина у Telegram

Пряма мова: "Для того, щоби я припинив просити боєприпаси, мені відключили всі телефони спеціального зв'язку в усіх офісах і підрозділах, а також заблокували всі перепустки до відомств, відповідальних за прийняття рішень".

Деталі: Засновник "Вагнера" також заявив, що тепер має можливість просити додаткові поставки снарядів лише через ЗМІ, що, власне, і планує робити.

Що цьому передувало: